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Незабытый авиаполк: в Беларуси представили фильм Леонида Якубовича о войне

28.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фильм об отважных летчицах. В Минске показали документальную картину «Незабудки. Бессмертный авиаполк». Лента рассказывает о фронтовой жизни женского 46-го авиационного полка, который освобождал Беларусь от нацистов.

Автор и сценарист проекта – известный телеведущий Леонид Якубович. Он признался, что тема Великой Отечественной войны ему особенно близка. 

«Очень много не раскрыто о войне. Я хочу сделать фильм о подводниках, хочу сделать фильм о врачах, о полевых хирургах, о девочках санитарках, которые ползали по минным полям. Много чего. У меня война болит», – сказал Якубович.

На аэродроме Липки в Минском районе установили точную копию легендарной боевой машины, на которой летали женщины-добровольцы. Самолет построили вместе со специалистами Харьковского авиационного института.

«Год испытательные работы проводились, и в позапрошлом году мы прилетели своим ходом сюда. Летчики пригнали украинские. Мы его освоили, изучили. И обещание Леонида Аркадьевича было, если будет самолет, то и фильм будет», – отметил начальник минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский.

История 46-го женского авиаполка уникальна. Это единственный подобный экипаж в истории Великой Отечественной войны.



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Теги: Минск
 
 
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Лента рассказывает о фронтовой жизни женского 46-го авиационного полка, который освобождал Беларусь от нацистов.
 
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