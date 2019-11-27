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В Смолевичском районе при пожаре в жилом доме погибла 67-летняя женщина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар в Смолевичском районе. В деревне Верх-Озеро открытым пламенем горел одноэтажный деревянный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В результате погибла 67-летняя хозяйка, ее знакомый госпитализирован. Повреждены стены, уничтожено имущество. Одна из версий пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
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Новости Беларуси. Пожар в Смолевичском районе. В деревне Верх-Озеро открытым пламенем горел одноэтажный деревянный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В...
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