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В Смолевичском районе при пожаре в жилом доме погибла 67-летняя женщина

28.11.2019 18:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожар в Смолевичском районе. В деревне Верх-Озеро открытым пламенем горел одноэтажный деревянный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В результате погибла 67-летняя хозяйка, ее знакомый госпитализирован. Повреждены стены, уничтожено имущество. Одна из версий пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

В Смолевичском районе при пожаре в жилом доме погибла 67-летняя женщина

В Смолевичском районе при пожаре в жилом доме погибла 67-летняя женщина

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Новости Беларуси. Пожар в Смолевичском районе. В деревне Верх-Озеро открытым пламенем горел одноэтажный деревянный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В...
 
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