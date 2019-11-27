Андрей Савиных: «Вспомните кампанию Трампа. Он даже был вынужден кричать на ведущие американские СМИ: «Fake news!»

Источник материала: СТВ

Хамство в Интернете, возникшее во время избирательной кампании-2019, обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Марзалюк: «Шокировало отвратительное хамство: врали, оскорбляли, употребляли лагерную феню. И эти люди говорят о своей европейскости, толерантности»

Гайдукевич: «Разве политик может так себя вести? Как ты идёшь к людям? С ненавистью, с грязью, с оскорблениями!»

Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы живём в реальном мире. То, о чем Вы говорите, было, есть и будет. Вспомните кампанию Трампа, в конце концов. Он даже был вынужден кричать на основные, ведущие американские СМИ: «Фейк ньюс!» Второй момент, который я бы хотел бы отметить, нельзя говорить о том, что у нас нет политической культуры. Лилия Станиславовна абсолютно права: политическая культура у нас есть . И, по большому счёту, она сильно не отличается от такой же политической культуры в других странах.

Да, мы видим разные, в том числе, негативные проявления. Но отвечать на них мы должны, на мой взгляд, конструктивной программой. Нашими действиями, которые будут понятны людям, и которые будут поддержаны людьми. Тогда и злопыхатели не умолкнут, но, тем не менее, у них не будет основы и какой-либо силы.