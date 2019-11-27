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Андрей Савиных: «Вспомните кампанию Трампа. Он даже был вынужден кричать на ведущие американские СМИ: «Fake news!»
Источник материала: СТВ
Хамство в Интернете, возникшее во время избирательной кампании-2019, обсуждали в программе
Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Андрей Савиных: «Вспомните кампанию Трампа. Он даже был вынужден кричать на ведущие американские СМИ: «Fake news!»
Хамство в Интернете, возникшее во время избирательной кампании-2019, обсуждали в программе «В обстановке мира». Марзалюк: «Шокировало отвратительное хамство:...
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