ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Коммерсант": почти 90% белорусов выступают за союз или партнерство с Россией

28.11.2019 18:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В распоряжении “Ъ” оказались результаты некоего опроса граждан Беларуси об их отношении к России.

Утверждается, что по данным этого опроса на вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для Беларуси, 57,6% якобы ответили «союзнические»; 31,8% — «партнерские»; 10,2% — «нейтральные». 

0,2% опрошенных считают, что отношения двух стран должны быть «враждебными». Такое же число респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Исследование было проведено Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ» (руководитель — Игорь Окунев, источник финансирования — Российский научный фонд). 

Также утверждается, что в ходе опроса было совершенно более 7 тыс. звонков, собрано 500 полных анкет с контролем выборки по всем регионам Беларуси и по половозрастной структуре респондентов.

В итоге якобы 21,4% опрошенных граждан Беларуси сказали, что бывают в России несколько раз в год;

55,4% посещают Россию один раз в год и реже;

23,2% признались, что никогда не были в России.

При этом 67% участников опроса не заметили никакого «целенаправленного влияния» России на последнюю избирательную кампанию в Беларуси. Еще 30,8% не смогли оценить, было такое влияние или нет.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В распоряжении “Ъ” оказались результаты некоего опроса граждан Беларуси об их отношении к России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 28.11.2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика