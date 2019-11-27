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"Старость в роли патриарха с арбузами и моделями - привлекательная перспектива"

28.11.2019 17:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидеры мнений - о том, нужно ли в будущем защищать бывшего президента Беларуси.



Законопроект о гарантиях для экс-президента, в котором прописаны неприкосновенность, пожизненная охрана и привилегии членам семьи, предложила депутат Анна Канопацкая.

"В стране беззакония оппозиционная депутат предлагает принять закон о защите президента, после того, как он уже не будет президентом, — написал журналист Анджей Почобут. — Вы бы себя сначала, дорогие, защитили, тогда у Александра Лукашенко появится повод всерьёз воспринимать ваши предложения о его защите. А пока незачёт!"

"Но на самом деле бывшим президентам нужна только неприкосновенность. Всё остальное — они тогда уже сами", — считает Виктор Малишевский.

Основатель сайта «Сильные новости» Петр Кузнецов предполагает, что закон о гарантиях экс-президента может быть принят — пусть со временем, не сейчас.

"То, что Лукашенко обещал, что «в гробу его не будут выносить из власти», это оставим ему. Он многое обещал, и слова тут недорогого стоят. Но исключать, что он хочет уйти с поста раньше физической смерти, я бы сегодня не стал, — пишетКузнецов. — ...С другой стороны старость в почете, при гарантиях, спокойная, в роли эдакого политического патриарха, выступающего в СМИ с комментариями между охотой, рыбалкой, прополкой арбузов и общением с юными моделями, может быть очень даже привлекательной перспективой".

По мнению Петра Кузнецова, есть повод задуматься, зачем ему нужен такой закон, какой от него вообще прок и что намерение его принять должно сказать нам.

"По-моему, очень многое. Вплоть до полного сценария транзита власти в том виде, в каком его эта самая власть и видит.

Во-первых, само допущение принятия такого закона говорит о том, что Лукашенко не рассматривает как возможный сценарий революции и не на него ориентируется. Поскольку в случае революции никто про этот закон даже не вспомнит

Во-вторых, резонно встаёт вопрос, какой вообще толк от такого закона, если в этой стране никакие законы нормально и абсолютно не выполнялись никогда со времён Статутов ВКЛ? Один принял закон, другой — отменил, ну и вся недолга.

Очевидно, этот закон нужен для преемника. Чтобы снять с него все вопросы и легитимизировать отсутствие с его стороны каких бы то ни было попыток провести ревизию прошлых дел. Иными словами, транзит предполагается совершить в пользу того, кто сам не будет хотеть ворошить старое, и ему для этого нужна будет «броня» в виде подобного закона.

Третий момент состоит в том, что при таком раскладе в качестве преемника не рассматривается никто из сыновей.

Ну и, наконец, последнее. Если преемник не сын, то даже закон ничего до конца не гарантирует? Ведь, как уже сказано, законы здесь — вещь формальная.

Но не при условии того, что над теми, кто должен обеспечивать выполнение законов, то есть, над всеми силовыми службами, будет сохранен тотальный контроль. А вот тут-то как раз и нужны сыновья. Ну, как минимум один".
 
 
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Лидеры мнений - о том, нужно ли в будущем защищать бывшего президента Беларуси.
 
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