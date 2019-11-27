Geely Atlas - сравнение комплектаций

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский автопроизводитель «БелДжи» выпускает модель Geely Atlas в нескольких комплектациях – Base, Comfort, Luxury. По названиям можно примерно понять, что из себя представляет каждая из них. Тем не менее рассмотрим более детально, в чем состоят отличия базового, комфортного и люксового набора.

Экстерьер

Со всех ракурсов новый кроссовер Geely Atlas поражает своим уникальным дизайном, в котором просматриваются черты некоторых довольно популярных моделей, при этом явно заметна индивидуальная доработка от международной команды под руководством известного автодизайнера Питера Хорбери.

Фронтальная часть

В передней части автомобиль выглядит стильно и строго: лаконичные детали кузова и приборы освещения, современные вспомогательные системы. На радиаторной решетке, выполненной в виде традиционной паутины, эмблема компании представлена уже в светло-голубом оттенке. Здесь же присутствует и хромированная окантовка, подчеркивающая роскошный вид передней части кроссовера.

Внимание привлекает стильная оптика, строгий верх которой изящно дополняется изогнутым низом. Ближний и дальний свет имеет приятный голубой оттенок, создаваемый галогенками. Причем во всех комплектациях Atlas с КПП-автоматом дневные ходовые огни представлены светодиодными лампами. Они же играют роль и поворотных указателей.

Бампер внедорожника во многом схож с RAV4, но при этом несколько усложнен. Дизайнеры добавили к ней дополнительную радиаторную решетку, разместив там разнообразные датчики и радары для систем безопасности. На всех моделях в самом низу сделана защита из пластика черного цвета. А в дополнение по сторонам бампера в комплектации «Люкс» модели 1,8L вместо галогеновых ламп используются прямоугольные противотуманные фары со светодиодами.

Капот отличается повышенной аэродинамикой, благодаря которой встречный поток воздуха распределяется по двум скатам: прямому центральному и изогнутым боковым. Автовладельцы обязательно отметят и удобство газовых упоров, позволяющих удерживать капот без использования дополнительного крепежа. Среди преимуществ Atlas можно отметить и бескаркасные стеклоочистители на каленом ветровом стекле. Черный обод последнего подтверждает его качественность и прочность, при этом во всех комплектациях на лобовом стекле предусмотрен подогрев в районе щеток.

Вид сбоку

Отлично команда дизайнеров поработала и над сбалансированностью самих колес, высоких арок в сочетании с габаритами кузова. На Geely Atlas в комплектации Luxury устанавливаются шины 225/60 R18, в комплектациях Base и Comfort ─ 225/65 R17. При этом во всех вариантах используются алюминиевые диски. Получается довольно интересный боковой вид внедорожника.

Хромированных элементов в кузове внедорожника ровно столько, сколько и нужно для положительного эффекта от антуража Geely Atlas. Они оптимально дополнены декоративными пластиковыми вставками, имитирующими алюминиевую отделку кроссовера.

Во всех комплектациях установлен электропривод боковых зеркал, в корпус которых вставлены повторители поворотов на светодиодах.

Отдельное внимание хочется уделить боковым стеклам внедорожника, которые придают Atlas изысканный стиль некоторой асимметричностью: обычное переднее и зауженное заднее, представленное в виде глухой форточки и выгнутой нижней частью. Последняя изготовлена из цельного стекла, что придает эффект монолитного слияния с крышкой багажника.

Тыловая часть

Уникальные черты модели «Джили» просматриваются не только с фронта, но и при обзоре сзади. Особенно эффектно авто за счет наличия большого количества светодиодной оптики, выделенной в отдельные блоки. Причем это не только стильно выглядит, но и достаточно практично, к примеру, в насыщенном автомобильном потоке с его яркостью огней.

Поначалу кажется, что верхняя часть тыльной стороны Geely Atlas состоит только из стекла. Легкая тонировка создает впечатление монолитности и несокрушимости, а наличие спортивного спойлера со светодиодным стоп-повторителем только дополняет антураж.

При переходе от обзора сбоку на тыловую часть первоначально кажется, что багажник у кроссовера очень мал. Знакомство с характеристиками лишь немного развеивает сомнения, потому что производитель указывает средний для такого класса внедорожных автомобилей показатель в 320 л. Но на самом деле создатели данной модели технологически добились иного результата. Например, при необходимости перевозки крупногабаритного груза можно снять полку, убрать докатку, и тем самым багажник расширяется до 500 л. Верхняя полка багажника выполнена из прочного материала, есть шлейка с крюком для фиксации полки в верхнем положении.

Задний бампер Atlas выглядит проще переднего, но тоже дополняется черной защитой из пластика. В самом низу – два выхлопных наконечника.

Крыша нового кроссовера

Крыша внедорожника оснащена большим количеством ребер жесткости небольших размеров. И поэтому они практически незаметны, в целом создавая впечатление ровной поверхности.

Заканчивая обзор экстерьера авто, следует добавить, что белорусский автопроизводитель предлагает следующие варианты расцветок кузова:

жемчужно-серебристый;

кристально-белый;

черный;

искрящийся коричневый;

красный;

базальтово-серый;

янтарно-золотой.

Интерьер

Во всех комплектациях салон Atlas выполняется в темном цвете. При этом в Base и Comfort используется тканевая обивка сидений, в Luxury – обивка из эко-кожи. Отличия заметны и в отделке порогов, которые в базовом варианте имеют пластиковые накладки, а в исполнении «Люкс» и «Комфорт» − металлические.

На передней панели также заметны отличия в исполнении. Например, для Base и Comfort автопроизводитель «БелДжи» устанавливает только 3,5-дюймовый сенсорный ЖК-экран, а для Luxury размер дисплея увеличивается в два раза. Хотя во всех комплектациях разработчики добились отличной визуализации информации, которая хорошо видна не только ночью, но и при дневном освещении.

Отлично проработана эргономика салона, как в передней его части, так и сзади. Все находится в пределах вытянутой руки, благодаря этому в любом варианте исполнения присутствует ощущение комфорта. Добавим к сказанному удобство сидений с различными уровнями регулировки и эргономичное расположение приборов. Отличия заметны только в некоторых дополнениях. К примеру, в некоторых комплектациях настройка сидений выполняется путем механических операций, в других – с помощью электрического управления.

Ходовые качества

Тройная вариация комплектации предусмотрена только для моделей Atlas 2,0L/6MT (4x2). В остальных (это касается только моделей с автоматической трансмиссией) базовый вариант отсутствует, оставлены только «Комфорт» и «Люкс». Некоторые могут быть представлены только в люксовой версии.

Однако это мало влияет на ходовые качества всех моделей Atlas. Практически каждая из них имеет двигатель, который заводится от кнопки, при этом старт происходит плавно и практически не ощущается.

Экологический стандарт всех используемых двигателей − EURO V, каждый вполне уверенно функционирует на АИ-92, расход которого в среднем составляет 10 л на 100 километров. Выгода от таких возможностей авто очевидна даже для водителей с небольшим стажем.

Также комплектование моделей Atlas совершенно не отражается на их ходовых параметрах. Во всех вариантах, кроме базового, на моторном отсеке и колесных арках присутствуют звукоподавляющие кожухи, которые повышают защиту от шума и делают поездки максимально комфортными.

Дополнительные системы

Одним из важных отличий модели Atlas от других брендов является максимально полное оснащение различными дополнительными системами. Например, практически в любой комплектации предусмотрена установка бесключевого доступа и старта вместе с иммобилайзером. Также разработчики продумали помощь в парковке, для чего в исполнении «Комфорт» установили задние датчики парковки. В люксовом варианте они дополняются и передней парой.

В комплектациях Base и Comfort климат-контроль имеет однозонный план, для Luxury задняя часть салона может иметь отличающуюся температуру за счет возможности двухзонных настроек.

В дополнение к различным вариантам исполнения предлагается наличие систем контроля давления в шинах, автоматического удержания автомобиля, электронной стабилизации Bosch 9,1 (ESP), круиз-контроля и подогрева сидений.

Итог

Различие комплектаций Geely Atlas заметно только по оформлению салона и наличию различных облегчающих управление машиной систем. Внешне автомобили, независимо от вариантов исполнения, однозначно представляют одно из лучших предложений в классе. Однако и в интерьере каждый из вариантов обладает массой преимуществ, оценить которые по достоинству можно, только выехав на Atlas из автосалона.

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