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Правительство предлагает к 2035 году выпускать не менее 40% напитков в стеклянной таре

28.11.2019 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство предлагает к 2035 году выпускать не менее 40% напитков в стеклянной таре. Соответствующий проект постановления Совмина обсуждался сегодня во время круглого стола Республиканского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент БЕЛТА.

Правительство предлагает к 2035 году выпускать не менее 40% напитков в стеклянной таре

Проектом постановления Совета Министров предусмотрено, что к 2035 году в пивобезалкогольной отрасли не менее 40% бутилированной продукции будет выпускаться в стеклянной таре. Бизнес считает эти сроки и параметры реальными и выполнимыми.

Деловое сообщество также поддерживает законодательную инициативу по созданию системы, позволяющей повысить сбор и упаковку тары, бывшей в употреблении. Однако возникают сомнения, насколько предложенный госорганами проект депозитной системы обращения является эффективным для Беларуси. Чтобы отработать депозитную систему, бизнес считает целесообразным сначала реализовать пилотный проект по ее внедрению в одном или нескольких районах.

Кроме того, на круглом столе обсуждался проект постановления Совмина, которым предлагается в 2 раза повысить размер платы, которую вносят производители и поставщики упаковки за организацию сбора, обезвреживания или использования отходов упаковки. Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец отметил, что, по мнению бизнеса, этот шаг не проработан. Он напомнил, что до 1 июля Минфину, МНС и другим заинтересованным необходимо провести инвентаризацию неналоговых платежей, имеющих признаки налога или сбора, которые позволяют определить реальную финансовую нагрузку на бизнес. По результатам этой работы в Совмин нужно внести предложения о целесообразности их трансформации в налоговые платежи.

 
 
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  Правительство предлагает к 2035 году выпускать не менее 40% напитков в стеклянной таре. Соответствующий проект постановления Совмина обсуждался сегодня во время...
 
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