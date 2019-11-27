Среди белого дня в Бресте задержан пьяный бесправник

Источник материала: Виртуальный Брест

В ходе надзора за безопасностью дорожного движения на улице Ленинградской около 16:00 часов внимание сотрудника ГАИ привлек автомобиль «Фольксваген Транспортер». За рулем микроавтобуса находился житель областного центра, 1959 года рождения, рядом, на пассажирском сидении, – его супруга.





При себе у брестчанина не было документов, а в процессе беседы у инспектора пало подозрение, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Результат медицинского освидетельствования показал концентрацию паров алкоголя в выдыхаемом воздухе более 1,5 промилле.

Видео ОГАИ Ивацевичского РОВД

Мужчина рассказал правоохранителю, что возвращался с женой из магазина. Женщина дополнила объяснение мужа тем, что не знала о том, что он употребил алкоголь, иначе сама бы села за руль, так как у нее есть водительское удостоверение.

Установлено, что водитель ранее был лишен права управления за «пьяное вождение». В отношении мужчины составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за управление, не имея права управления (ч.1 ст. 18.16 и ч.1 ст. 18.19 КоАП Республики Беларусь).

С начала года на территории Брестской области сотрудниками ГАИ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения выявлено 2 277 водителей. За управление ТС, не имея права управления, задержаны 6 507 «бесправников».