Минское «Динамо» подписало канадского вратаря. Он сможет сыграть на ЧМ-2021 за сборную Беларуси

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта Минское «Динамо» объявило о подписании двухлетнего двустороннего контракта с канадским голкипером Дэнни Тэйлором.

Партнер проекта Минское «Динамо» объявило о подписании двухлетнего двустороннего контракта с канадским голкипером Дэнни Тэйлором.

Тэйлор пропустил шесть шайб в игре со «Спартаком» и был заменен на Михаила Карнаухова. Также он вышел на несколько секунд в поединке с «Адмиралом». При этом игра Дэнни показалась руководству «Динамо» достаточно хорошей для заключения сразу двухлетнего контракта. После этого он сможет играть за сборную Беларуси на чемпионате мира в Минске.



Фото: Дарья Бурякина, hcdinamo.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков следующим образом прокомментировал подписание Дэнни Тэйлора.

— Прибыв на просмотр, Дэнни очень хорошо показал себя в тренировочном процессе, понравился тренерскому штабу ответственным, профессиональным отношением к делу, — прокомментировал подписание генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков. — Он реально заставил шевелиться других наших вратарей, которые почувствовали конкуренцию, дыхание в спину. Этого эффекта мы и добивались, ведь самоуспокоенность — наихудшее ощущение для спортсмена.

При этом мы не боимся, что Дэнни закроет путь в ворота нашим, белорусским ребятам. У нас сложилось четкое понимание, что сейчас им лучше играть в фарм-клубах, чем эпизодически получать игровую практику в основе, большую часть времени проводя на скамейке. То же касается и Толопило, который на весь декабрь поступил в распоряжение «молодежки». Отмечу, что у всех белорусских вратарей «вторая сторона» контракта — «Динамо-Молодечно». Дэнни же в случае командирования в чемпионат Беларуси будет выступать за минскую «Юность».

Вместе с тем, подписывая Тэйлора, мы решаем стратегические задачи, страхуем себя на следующий сезон в финансовом отношении, ведь Дэнни заключил соглашение на очень приемлемых для клуба условиях. Это позволяет нам оптимально сбалансировать бюджет с прицелом на перспективу.

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