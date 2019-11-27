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В Беларуси трудоустроены около 65 тыс. людей с инвалидностью

28.11.2019 18:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси трудоустроены около 65 тыс. людей с инвалидностью
Фото из открытых источников

В Беларуси трудоустроены более 65 тыс. людей с инвалидностью. Об этом сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег ТОКУН.

В Беларуси трудоустроены около 65 тыс. людей с инвалидностью Доступная работа. Лишится ли пенсии работающий человек с инвалидностью?

Специалист добавил, что в специализированных организациях общества инвалидов трудоустроены только 4,5 тыс. человек, остальные заняты на открытом рынке труда. По его мнению, это говорит о том, что предприятия активно включаются и принимают на работу инвалидов, передает БЕЛТА.

В то же время, по словам Олега Токуна, в настоящий момент не работают примерно 40 тыс. инвалидов.

 
 
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При этом не работают еще примерно 40 тыс. инвалидов.
 
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