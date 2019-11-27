В Беларуси трудоустроены около 65 тыс. людей с инвалидностью

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси трудоустроены более 65 тыс. людей с инвалидностью. Об этом сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег ТОКУН.

Специалист добавил, что в специализированных организациях общества инвалидов трудоустроены только 4,5 тыс. человек, остальные заняты на открытом рынке труда. По его мнению, это говорит о том, что предприятия активно включаются и принимают на работу инвалидов, передает БЕЛТА .

В то же время, по словам Олега Токуна, в настоящий момент не работают примерно 40 тыс. инвалидов.