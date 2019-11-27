В помощь Захарову федерация пригласила главного тренера подольского «Витязя»

Источник материала: Tut.by

Федерация хоккея Беларуси решила усилить тренерский штаб национальной сборной. В помощь Михаилу Захарову был приглашен главный тренер «Витязя» Михаил Кравец.



Фото: hcvityaz.ru

Кравец — воспитанник ленинградского хоккея. Выступал за питерские команды «Ижорец», СКА и «Спартак». В 1991-м его задрафтовал «Сан-Хосе Шаркс» в 12 раунде под общим 243 номером. Кравец провел два матча в основном составе «акул» и девять лет выступал в заокеанских лигах — от АХЛ до ECHL.

Тренерскую карьеру начал в сезоне-2001/02, когда стал играющим тренером питерского «Спартака». С 2008 по 2014 годы работал в системе питерского СКА, где помогал наставникам основной команды (в сезоне-2012/13 провел три матча в качестве исполняющего обязанности главного) и руководил эмхаэловскими командами. С 2014 по 2017 годы трудился ассистентом главного тренера в «Сочи».

С сезона-2017/18 работал исключительно главным тренером — в китайском «КРС Хэйлунцзян» (ВХЛ) и в питерских «СКА-Варягах» (МХЛ) и «СКА-Неве» (ВХЛ). В мае 2019-го возглавил подольский «Витязь».

На старте текущего сезона КХЛ подмосковная команда выдала лучшую победную серию в своей истории, выиграв 10 матчей подряд. Долгое время «Витязь» возглавлял турнирную таблицу Западной конференции. Сейчас подольская команда занимает 6-е место и уверенно идет в зоне плей-офф.

Напомним, что в тренерский штаб сборной Беларуси также входит тренер вратарей Дмитрий Карпиков.

Декабрьский сбор национальной команды начнется 8 декабря и завершится Турниром шести наций в Будапеште.