ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В помощь Захарову федерация пригласила главного тренера подольского «Витязя»

28.11.2019 18:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Федерация хоккея Беларуси решила усилить тренерский штаб национальной сборной. В помощь Михаилу Захарову был приглашен главный тренер «Витязя» Михаил Кравец.


Фото: hcvityaz.ru

Кравец — воспитанник ленинградского хоккея. Выступал за питерские команды «Ижорец», СКА и «Спартак». В 1991-м его задрафтовал «Сан-Хосе Шаркс» в 12 раунде под общим 243 номером. Кравец провел два матча в основном составе «акул» и девять лет выступал в заокеанских лигах — от АХЛ до ECHL.

Тренерскую карьеру начал в сезоне-2001/02, когда стал играющим тренером питерского «Спартака». С 2008 по 2014 годы работал в системе питерского СКА, где помогал наставникам основной команды (в сезоне-2012/13 провел три матча в качестве исполняющего обязанности главного) и руководил эмхаэловскими командами. С 2014 по 2017 годы трудился ассистентом главного тренера в «Сочи».

С сезона-2017/18 работал исключительно главным тренером — в китайском «КРС Хэйлунцзян» (ВХЛ) и в питерских «СКА-Варягах» (МХЛ) и «СКА-Неве» (ВХЛ). В мае 2019-го возглавил подольский «Витязь».

На старте текущего сезона КХЛ подмосковная команда выдала лучшую победную серию в своей истории, выиграв 10 матчей подряд. Долгое время «Витязь» возглавлял турнирную таблицу Западной конференции. Сейчас подольская команда занимает 6-е место и уверенно идет в зоне плей-офф.

Напомним, что в тренерский штаб сборной Беларуси также входит тренер вратарей Дмитрий Карпиков.

Декабрьский сбор национальной команды начнется 8 декабря и завершится Турниром шести наций в Будапеште.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федерация хоккея Беларуси решила усилить тренерский штаб национальной сборной. В помощь Михаилу Захарову был приглашен главный тренер «Витязя» Михаил Кравец.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика