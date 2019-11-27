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Почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией

28.11.2019 18:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией

Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО обнародовал результаты масштабного опроса граждан Беларуси об их отношении к России.

На вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для Беларуси:

  • 57,6% ответили «союзнические»;
  • 31,8% — «партнерские»;
  • 10,2% — «нейтральные».

0,2% опрошенных считают, что отношения двух стран должны быть «враждебными». Такое же число респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

При этом 21,4% опрошенных граждан Беларуси сказали, что бывают в России несколько раз в год; 55,4% посещают Россию один раз в год и реже; 23,2% признались, что никогда не были в России.

К слову, 67% участников опроса не заметили никакого «целенаправленного влияния» России на последнюю избирательную кампанию в Беларуси. Еще 30,8% не смогли оценить, было такое влияние или нет.

Напомним, на минувшей неделе в Вашингтоне на площадке Хельсинкской комиссии Конгресса прошли слушания по вопросу о «вмешательстве России в дела Беларуси». Выступили четыре эксперта, которые предлагали разные инструменты по «освобождению Минска от влияния Москвы»: от увеличения финансирования прозападных НКО и поддержки белорусского языка до инвестирования в высокотехнологический сектор с целью укрепления экономики республики, пишет kommersant.ru.

К сведению. Исследование было проведено Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ». В ходе опроса было совершенно более 7 тыс. звонков, собрано 500 полных анкет с контролем выборки по всем регионам Беларуси и по половозрастной структуре респондентов.

 
Теги: Минск
 
 
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Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО обнародовал результаты масштабного опроса граждан Беларуси об их отношении к России.
 
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