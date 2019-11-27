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Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях
Источник материала: СТВ
Отношения айтишников Романа и Юлии с пазлами в семье длятся уже 10 лет. В четыре руки собрали сотни пейзажей и приключений. Подробности в сюжете программы «Минск и минчане».
Сейчас семья отправилась в «мировое турне»: из Колизея супруги прокладывают тропинки к Биг Бену. В захватывающем маршруте – 42 тысячи деталей!
Рецепт успеха – в сортировке. Роман и Юля отдельно собирают памятники, а затем соединяют готовые участки воедино. Сложность представляют однотонные «пятна». Но с качественным материалом в деталях не запутаешься. Среди фаворитов – пазлы без картинки. Отличная тренировка воображения.
Таких же фанатов минчане нашли в социальных сетях. Стоматолог из Таганрога Сергей Супрунов создал форум, где пазлеры делятся новостями. Со временем белорусская пара решила попробовать свои силы на соревнованиях в Бельгии. 1-е место в 2011-м грело душу. А в сентябре этого года супруги отправились покорять испанский Вальядолид. Впервые чемпионат прошел на мировом уровне!
Лидеры-испанцы справились за 35 минут! Так что есть к чему стремиться. Да и команда крепчает.
С малышами в семье вечера веселее, правда, не такие результативные. Рекорд в 32 тысячи пока не обошли. Зато дети развивают моторику и активно собирают мультяшные сюжеты. Того и гляди, скоро отправятся на соревнования всей семьей. За вдохновением частенько заглядывают в столичные парки...
В поисках эксклюзива ребята исколесили всю Европу. Тем временем их квартира превращается в калейдоскоп. Шедевры приходится разбирать и заново «консервировать» в коробки: море полотен не вмещается в квадратные метры. Порой, чтобы сфотографировать гигантов, нужен целый спортзал. На этот счет у наших героев уже появляются мысли.
В списке ожидания – «Диснейлэнд». К 90-летию парка производители сделали фантастические пазлы. Но самое главное – у этих минчан есть хобби, которое объединяет!
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Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях
Отношения айтишников Романа и Юлии с пазлами в семье длятся уже 10 лет. В четыре руки собрали сотни пейзажей и приключений. Подробности в сюжете программы «Минск и...
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