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Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

28.11.2019 19:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Отношения айтишников Романа и Юлии с пазлами в семье длятся уже 10 лет. В четыре руки собрали сотни пейзажей и приключений. Подробности в сюжете программы  «Минск и минчане».

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Сейчас семья отправилась в «мировое турне»: из Колизея супруги прокладывают тропинки к Биг Бену. В захватывающем маршруте – 42 тысячи деталей!

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Роман Волынец, собирает пазлы:
Самый большой пазл в красивом чемодане – это оригинальная упаковка. Можно заодно изучать географию. Некоторые пазлы в красивых деревянных коробках – коллаж из зверей и растений. Все, как в джунглях.

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Рецепт успеха – в сортировке. Роман и Юля отдельно собирают памятники, а затем соединяют готовые участки воедино. Сложность представляют однотонные «пятна». Но с качественным материалом в деталях не запутаешься. Среди фаворитов – пазлы без картинки. Отличная тренировка воображения.

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Роман Волынец:
На пазле есть подсказки: нужно собрать то, что видит какой-то из героев, что было до того, как картинка стала такой и что случится после. Коллекцию комик-пазлов рисует голландский художник Ян ван Хаастерен.

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Таких же фанатов минчане нашли в социальных сетях. Стоматолог из Таганрога Сергей Супрунов создал форум, где пазлеры делятся новостями. Со временем белорусская пара решила попробовать свои силы на соревнованиях в Бельгии. 1-е место в 2011-м грело душу. А в сентябре этого года супруги отправились покорять испанский Вальядолид. Впервые чемпионат прошел на мировом уровне! 

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Роман Волынец:
Этот пазл мы собирали в парах за 1 час и 10 минут. Это был 69 результат из 200. Друзья появились – коллеги-пазлеры.

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Лидеры-испанцы справились за 35 минут! Так что есть к чему стремиться. Да и команда крепчает.

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

С малышами в семье вечера веселее, правда, не такие результативные. Рекорд в 32 тысячи пока не обошли. Зато дети развивают моторику и активно собирают мультяшные сюжеты. Того и гляди, скоро отправятся на соревнования всей семьей. За вдохновением частенько заглядывают в столичные парки...

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Юлия Волынец, собирает пазлы:
Парк Горького, Парк Победы, улицы широкие. Минск ни с чем не перепутаешь. Красивый город!

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

В поисках эксклюзива ребята исколесили всю Европу. Тем временем их квартира превращается в калейдоскоп. Шедевры приходится разбирать и заново «консервировать» в коробки: море полотен не вмещается в квадратные метры. Порой, чтобы сфотографировать гигантов, нужен целый спортзал. На этот счет у наших героев уже появляются мысли.

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Роман Волынец:
Ребята в Новосибирске продвигают идею – пазлы-библиотеки: пособирал, через 2 дня вернул. Может быть, когда-нибудь.

Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

В списке ожидания – «Диснейлэнд». К 90-летию парка производители сделали фантастические пазлы. Но самое главное – у этих минчан есть хобби, которое объединяет!

Люди в материале: Роман Волынец, Юлия Волынец
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Отношения айтишников Романа и Юлии с пазлами в семье длятся уже 10 лет. В четыре руки собрали сотни пейзажей и приключений. Подробности в сюжете программы  «Минск и...
 
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