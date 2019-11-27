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Фонарные столбы вдоль проспекта Независимости украсили гирляндами в виде короны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Яркие огни, светодинамические элементы – столица продолжает готовиться к новогодним праздникам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для фонарных столбов на мосту вдоль проспекта Независимости нашли новое дизайнерское решение – их украшают гирляндами в форме короны. А в районе Октябрьской площади будут сверкать большие сосульки.
До главных праздников еще месяц, но праздничный декор уже заметен. Вскоре большая гирлянда из 120 разноцветных огней появится и на улице Янки Купалы.
Напомним, праздничной иллюминацией можно будет насладиться уже 14 декабря.
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Новости Беларуси. Яркие огни, светодинамические элементы – столица продолжает готовиться к новогодним праздникам, сообщили в программе «Столичные подробности»...
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