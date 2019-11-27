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Фонарные столбы вдоль проспекта Независимости украсили гирляндами в виде короны

28.11.2019 18:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Яркие огни, светодинамические элементы – столица продолжает готовиться к новогодним праздникам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фонарные столбы вдоль проспекта Независимости украсили гирляндами в виде короны

Для фонарных столбов на мосту вдоль проспекта Независимости нашли новое дизайнерское решение – их украшают гирляндами в форме короны. А в районе Октябрьской площади будут сверкать большие сосульки.

Разделительную полосу на проспекте Победителей украсили праздничными новогодними корзинами

До главных праздников еще месяц, но праздничный декор уже заметен. Вскоре большая гирлянда из 120 разноцветных огней появится и на улице Янки Купалы.

Напомним, праздничной иллюминацией можно будет насладиться уже 14 декабря.

Фонарные столбы вдоль проспекта Независимости украсили гирляндами в виде короны

Фонарные столбы вдоль проспекта Независимости украсили гирляндами в виде короны

Фонарные столбы вдоль проспекта Независимости украсили гирляндами в виде короны

Фонарные столбы вдоль проспекта Независимости украсили гирляндами в виде короны

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Новости Беларуси. Яркие огни, светодинамические элементы – столица продолжает готовиться к новогодним праздникам, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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