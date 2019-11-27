ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«А пойдём в буфет…» Геннадий Давыдько рассказал о диалоге на участке для голосования

28.11.2019 18:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Откуда политическая культура? Диалог у стенда, на котором расположены фотографии и биографии кандидатов. День выборов. Я просто объезжал участки и смотрел, как идёт голосование. Два человека: «Так, ты за кого будешь голосовать?» «Да я не знаю!»

«Ну смотри: вот этот – самый старый, пусть уже отдыхает. А этот – молодой». «Подожди, молодой. Но у него ж там зарплата никакая. Что же он не может работать? А давай, у кого самая большая!» «Вот у этого – большая». «Что-то очень большая, наверное, воровал». «Ну, если воровал бы, в декларации бы не указывал?»

«Значит, зарабатывал. А кем он работал?» «Чиновник!» «Ну и что?» Не-не, давай, вот этот – предприниматель!» «Слушай, какой он предприниматель? У него вон – 10 тысяч заработал за год!» «Слушай, не знаю! А пойдём в буфет, выпьем и потом разберёмся, за кого». Вот она – политическая культура! Они обсуждали программы? Они обсуждали кандидатов? Вот уровень политической культуры.

«А пойдём в буфет…» Геннадий Давыдько рассказал о диалоге на участке для голосования

Люди в материале: Геннадий Давыдько
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» подписало канадского вратаря. Он сможет сыграть на ЧМ-2021 за сборную Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика