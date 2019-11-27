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«А пойдём в буфет…» Геннадий Давыдько рассказал о диалоге на участке для голосования
Источник материала: СТВ
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе
Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
«Значит, зарабатывал. А кем он работал?» «Чиновник!» «Ну и что?» Не-не, давай, вот этот – предприниматель!» «Слушай, какой он предприниматель? У него вон – 10 тысяч заработал за год!» «Слушай, не знаю! А пойдём в буфет, выпьем и потом разберёмся, за кого». Вот она – политическая культура! Они обсуждали программы? Они обсуждали кандидатов? Вот уровень политической культуры.
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Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания...
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