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Станислав Зась и Александр Лукашенко сидели рядом. На заседании лидеров стран ОДКБ в Бишкеке белорусов было двое

28.11.2019 18:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рядом с Александром Лукашенко сидел госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась.

На заседании лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности в узком составе в Бишкеке белорусов было двое. Дело в том, что с 1 января 2020-го Зась станет генеральным секретарем ОДКБ. Однако место для ещё одного белоруса заранее не было подготовлено, поэтому Лукашенко поделился с генсеком соком и водой, информирует в Telegram "Пул первого".


Станислав Зась и Александр Лукашенко сидели рядом / @ pul_1​


В своей речи белорусский руководитель говорил о мирных инициативах и глобальных угрозах безопасности. Главный её посыл — нужно сделать всё возможное, чтобы избежать новой гонки вооружений. Александр Лукашенко упомянул об увеличении количества группировки NATO около границ Беларуси. Прямой военной угрозы нет, однако милитаризация вынуждает идти на адекватные меры, пересказывает его слова БЕЛТА.

Упомянул Лукашенко и тенденции роста протестного движения в ряде стран, говорил об урегулировании ситуации на востоке Украины, пишет euroradio.fm
 
 
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Рядом с Александром Лукашенко сидел госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась.
 
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