Источник материала: Новости Волковыска

В нашей стране нет закона о защите статуса бывшего президента. С такой инициативой обратилась к парламентариям депутат 6-го созыва Национального собрания Анна Канопацкая. Законопроект "О гарантиях Президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" предусматривает и доступ к правительственной связи, сохранение 75% заработной платы, определенный размер социальной пенсии для семьи, когда бывший президент скончается, право на содержание помощников. Однако, в пресс-службе Палаты представителей заверили, что законопроект отправлен на доработку автору.

Последнее заседание уходящего состава парламента пройдет на следующей неделе 4 декабря. Успеет ли внести правки Канопацкая к тому времени и помочь белорусскому законодательству заполнить пробел в вопросах преемственности власти неизвестно.

А уже 6 декабря к работе приступит обновленный состав депутатов 7-го созыва, избранных на выборах 17 ноября. Анны Канопацкой в их числе нет.