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В Беларуси введут запрет на пластиковую посуду в заведениях общественного питания
Источник материала: Tut.by
В Беларуси вводят запрет на использование и продажу некоторой одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Власти должны в ближайшее время определить, какая конкретно одноразовая посуда попадет под запрет. Изменения предусмотрены
«Требования документа направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, предназначенных для сервировки стола, приёма и хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования в течение их срока службы (срока годности)», — уточняют в МАРТ.
Запрет на использование и продажу в общепите одноразовой пластиковой посуды введут в соответствии с перечнем, который должно разработать Министерство антимонопольного регулирования и торговли в течение трех дней после официального опубликования постановления Совмина. Документ уже зарегистрирован на Национальном правовом интернет-портале.
Сейчас ведомство анализирует рынок посуды в секторе общественного питания, чтобы подготовить список одноразовой пластиковой посуды, которую запретят использовать и продавать в объектах общественного питания.
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Сейчас МАРТ анализирует рынок посуды в секторе общепита, чтобы подготовить список одноразовой пластиковой посуды, которую запретят использовать и продавать.
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