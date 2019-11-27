В Беларуси введут запрет на пластиковую посуду в заведениях общественного питания

Источник материала: Tut.by

В Беларуси вводят запрет на использование и продажу некоторой одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Власти должны в ближайшее время определить, какая конкретно одноразовая посуда попадет под запрет. Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 797 от 27 ноября. Запрет начнет действовать с 1 января 2021 года, сообщают в МАРТ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

«Требования документа направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, предназначенных для сервировки стола, приёма и хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования в течение их срока службы (срока годности)», — уточняют в МАРТ.

Запрет на использование и продажу в общепите одноразовой пластиковой посуды введут в соответствии с перечнем, который должно разработать Министерство антимонопольного регулирования и торговли в течение трех дней после официального опубликования постановления Совмина. Документ уже зарегистрирован на Национальном правовом интернет-портале.

Сейчас ведомство анализирует рынок посуды в секторе общественного питания, чтобы подготовить список одноразовой пластиковой посуды, которую запретят использовать и продавать в объектах общественного питания.