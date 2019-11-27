В Минске продолжается проект «Школа активного гражданина»

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, каждый четвертый четверг месяца у белорусских старшеклассников проходят занятия в «Школе активного гражданина» (ШАГ). Благодаря этому проекту школьники получают возможность встретиться и пообщаться на социально значимые темы с руководителями государственных органов и политиками, общественными и культурными деятелями. Кроме того, учащиеся могут задать свои вопросы приглашенным гостям.

В рамках проекта «ШАГ» исполняющий обязанности заместителя начальника Минской региональной таможни Петр Мельяченко провел занятие с учащимися 8-10 классов столичной школы №46. Специалист рассказал старшеклассникам о функциях таможенных органов и их значимости в деле обеспечения экономической безопасности страны, о борьбе с контрабандой. Ребята узнали о структуре и специфике деятельности Минской региональной таможни, находящейся в центре страны, а не на границе. В зоне деятельности ведомства находятся главные воздушные ворота страны – Национальный аэропорт «Минск». Кроме того, все международные почтовые отправления, прибывающие в страну, оформляются в МРТ. Такие важные экспортные товары республики, как калийные удобрения и большегрузные БелАЗы также оформляются сотрудниками Минской региональной таможни.

В завершении встречи, ребята активно задавали вопросы представителю Минской региональной таможни. Учащиеся интересовались, где можно получить таможенное образование и как стать кинологом, что делают с изъятыми наркотиками и как удается выявлять «тайники» с запрещенными веществами.

К слову, в школе №46 г. Минска создан и успешно функционирует таможенный класс, который курирует Минская региональная таможня. Школьники углубленно изучают предметы, необходимые для поступления на специальность «таможенное дело»: математика и иностранный язык.