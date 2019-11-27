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Андрей Савиных: «Лучше всего работают не обещания. Лучше всего, презентуя себя, слушать людей, задавать им вопросы»
Источник материала: СТВ
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе
Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Андрей Савиных: «Лучше всего работают не обещания. Лучше всего, презентуя себя, слушать людей, задавать им вопросы»
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».
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