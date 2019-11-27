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Андрей Савиных: «Лучше всего работают не обещания. Лучше всего, презентуя себя, слушать людей, задавать им вопросы»

28.11.2019 19:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Когда встречаешься с людьми, я обратил внимание, что лучше всего работают не обещания. Лучше всего, презентуя себя, слушать людей, задавать им вопросы. Кстати, это очень интересный элемент белорусской политической системы. То есть если на Западе устоявшиеся партии выдвигают свою программу и собирают определённых последователей, и далее реализуют её, то у нас несколько по-иному всё организовано. У нас мажоритарная система.

Идут в личном качестве кандидаты, но они через общение с людьми имеют возможность модифицировать, модернизировать свою программу, понять, что волнует людей на земле. Я согласен, что волнуют-то их простые вещи. Но через простые вещи мы начинаем понимать связь между проблемами на земле и теми законами, которые мы принимаем в парламенте. А это совершенно другой уровень осмысления, мы приносим логику. Закон должен работать в интересах человека на земле.

Андрей Савиных: «Лучше всего работают не обещания. Лучше всего, презентуя себя, слушать людей, задавать им вопросы»

Люди в материале: Андрей Савиных
 
 
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