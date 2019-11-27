Вашингтон не просит Минск делать выбор между Востоком и Западом

На двустороннее сотрудничество, в частности, будет оказывать влияние процесс так называемой «углубленной интеграции» с Россией. А главной вехой здесь станет 8 декабря, когда Минск и Москва, вероятно, подпишут какие-то соглашения в рамках Союзного государства.





Если же будет наблюдаться торможение интеграционных процессов на восточном направлении, то белорусское руководство продолжит поиск внешнеполитических и внешнеэкономических альтернатив. В этом случае, отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в презентованном накануне новом выпуске «Минского барометра», нормализация отношений с Вашингтоном приобретет большую динамику.





Аналитики, например, считают, что в ближайшие 3-6 месяцев возможны пробные поставки американской нефти в Беларусь, которые будут призваны продемонстрировать такую альтернативу и усилить переговорные позиции Минска на восточном векторе. Кстати, эксперты отмечают тот факт, что последние месяцы оказались богатыми на события на американском направлении. Даже по сравнению с предыдущим периодом, когда Беларусь впервые посетил советник президента США по национальной безопасности. Это значит, что данный вектор внешней политики Беларуси впервые за многие годы приобретает динамику и усиливает свое значение.





Одним из важнейших событий периода мониторинга эксперты считают визит в Минск заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла, который встретился с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем. Главным итогом этих встреч стало официальное объявление о решении восстановить дипломатическое представительство на уровне послов, а также обсуждение дальнейших практических шагов на этом направлении. Комментируя это, Хэйл сказал: «Мы согласны с вами, что то положение вещей неестественно, ненормально. И мы рады, что эта глава оканчивается. Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали. Также отмечаем то видение, которые вы приняли на вооружение — большего разнообразия как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром. Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути».





Кстати, американская сторона еще подтвердила свое стремление не допускать эскалации напряженности в отношениях с Беларусью и в регионе в целом. Напомним, размещение американских войск в Литве в непосредственной близости от белорусской границы вызвало волну негатива в двусторонних отношениях. По этому поводу 28 октября состоялось совещание у президента Лукашенко с участием министра обороны А. Равкова, госсекретаря Совета безопасности С. Зася и начальника ГРУ Павла Тихонова, в ходе которого президент потребовал подготовить ответ на этот «демонстративный шаг». Однако этот негатив вскоре был компенсирован путем проведения 29 октября по инициативе американской стороны консультаций между посольством США в Минске и госсекретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем. В ходе встречи были даны разъяснения по целям развертывания военнослужащих и военной техники США и планам их пребывания.





По словам Зася, «оперативность реагирования и руководства НАТО, и страны-лидера Североатлантического альянса на наши вопросы свидетельствует о том, что голос Беларуси был услышан, а наша позиция - принята во внимание. (…) во время беседы подтверждено общее стремление снизить опасения вокруг данной проблемы и обеспечить транспарентность принятия подобных решений в будущем».





Таким образом, эти консультации стали свидетельством повышения доверия между Минском и Вашингтоном, с одной стороны, и отражением стремления не допустить эскалацию ситуации в регионе - с другой.





И еще раз вернемся к визиту Дэвида Хейла в Минск. На брифинге по окончании встречи с Александром Лукашенко он заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций в отношении Беларуси, подчеркнув при этом, что США «остаются приверженцами поддержки суверенитета и независимости Беларуси, где последующие поколения будут иметь процветающее будущее». Хейл сделал также важный акцент относительно мотивов американской политики: «нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. Соединенные Штаты уважают желание Беларуси определять свой собственный путь и вносить свой вклад в мир и стабильность в регионе».





Это существенное изменение риторики Вашингтона, произошедшее после событий в Украине, и оно в полной мере отражает тезис белорусских властей о нежелании оказаться в ситуации вынужденного выбора.



