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"Гомосексуальная флотилия". Венгрия отказалась от Евровидения из-за ЛГБТ

28.11.2019 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хотя официально госудaрственная телерaдиовещaтельная компания объясняет этот шаг поддержкой отечественного исполнителя.

Венгрия решила не принимать участия в музыкальном конкурсе Евровидение в целях противодействия обширной гей-пропаганде. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, но официального подтверждения Будапешта пока не было.

Анонимный собеседник редакции в госудaрственной телерaдиовещaтельной оргaнизaции Венгрии (MTVA) подтвердил, что отказ от конкурса связан именно с поддержкой ЛГБТ-сообщества, которую на протяжении последнего десятилетия демонстрирует Евровидение. А это осуждается венграми даже на правительственном уровне, хоть и не открыто. В частности, The Guardian вспоминает, как комментатор на провластном телеканале назвал Евровидение гомосексуальной флотилией.

Официально признавать причины отказа от конкурса в MTVA пока не спешат. На запрос британской газеты вещательная компания ответила следующее: в 2020 году в Будапеште планируют поддерживать ценные произведения и исключительно созданные талантами венгерской поп-музыки.

А городом, где состоится песенный конкурс в 2020 году, выбран Роттердам. Как сообщили организаторы мероприятия, он пройдёт 12–16 мая, пишет Лента.ру
 
 
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Хотя официально госудaрственная телерaдиовещaтельная компания объясняет этот шаг поддержкой отечественного исполнителя.
 
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