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Жильё для молодых семей и преференции социальному предпринимательству. С какими инициативами Лилия Ананич идёт в парламент
Источник материала: СТВ
Работу в Палате представителей обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Надо подумать, что ещё нужно добавить в законодательстве, чтобы там развивалось социальное предпринимательство. И решало две задачи: с одной стороны, помогало кормить конкретную семью, и решало социальные проблемы, которые там есть в регионе. Молодые семьи не могут построить без поддержки жильё. Мы можем сколько угодно говорить: «Мы будем снижать процентные ставки по кредитам». А давайте мы вместе смотреть, может быть, новые формы ипотеки внедрять, может быть, делать вещи, которые станут понятными. И даже для человека, у которого небольшая зарплата, но стабильная, будет подъёмно первое жильё.
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Жильё для молодых семей и преференции социальному предпринимательству. С какими инициативами Лилия Ананич идёт в парламент
Работу в Палате представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:С какими инициативами каждый из вас идёт в парламент? И...
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