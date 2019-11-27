В Польше нашли и перезахоронили 14 советских солдат

«Война для нас закончилась сегодня»





Поисковикам удалось найти в архивах фотографии лишь четверых из 14 человек

28 ноября на кладбище-мавзолее советских солдат в Варшаве похоронили 14 солдат Красной армии, умерших в немецком плену в 1941–1942 годах в Модлине под Варшавой. В церемонии участвовали представители польского Института национальной памяти, российского Министерства обороны, посольства России в Польше и родственник одного из красноармейцев.





сообщил «Белсату» руководитель Бюро памяти жертв и мученичества Института национальной памяти Адам Сивек. Тела советских солдат нашли случайно в 2018 году на территории Модлинской крепости во время эксгумации польских солдат, погибших в 1939 году,«Белсату» руководитель Бюро памяти жертв и мученичества Института национальной памяти





«Согласно закону 1933 года о военных могилах и кладбищах, польское государство гарантирует опеку и охрану солдат всех армий, погибших на территории Польши. В 2016 году эти задачи передали Институту национальной памяти – и мы их выполняем. Мой отдел занимается эксгумацией и перезахоронением на военных кладбищах солдат как Первой, так и Второй мировых войн. В этом году, например, мы перезахоронили российских солдат из царской армии, погибших в 1915 году под Ломжей», – говорит Адам Сивек.









Руководитель Бюро памяти жертв и мученичества Института национальной памяти Адам Сивек





Полтора года, прошедшие со времени находки, ушли на идентификацию солдат и поиск их родственников, а также на выбор места захоронения, рассказал «Белсату» руководитель представительства Министерства обороны РФ по военно-мемориальной деятельности Алексей Фомичев.





«Согласно польскому законодательству, эксгумации и перезахоронения проводятся либо ранней весной, либо осенью – для предотвращения инфекционных заболеваний», – добавляет Фомичев.









Перезахоронение 14 солдат Красной армии в Варшаве

Розыском имен солдат и их семей через архивы занималось «Поисковое движение России».









Православный священник проводит молебен во время церемонии перезахоронения

Шталаг (от нем. Stammlager – основной лагерь) – немецкие лагеря для военнопленных из рядового состава во время Второй мировой войны.





«Мы помогали в установлении имен солдат и поиске их родственников по тем шталаговским жетонам, которые нам передали [польские] коллеги. На сегодняшний день мы установили [всех из] 14 человек на 99 % (на одном из жетонов не читаются цифры, поэтому есть несколько вариантов). Также в немецких документах из концлагеря мы нашли фотографии четверых солдат», – рассказывает Антон Торгашев из «Поискового движения России».









Представители России на церемонии перезахоронения 14 солдат Красной армии в Варшаве. Cлева – Алексей Фомичев. Справа – Антон Торгашев





Поисковикам удалось найти родственников семи семей, на сегодняшнюю церемонию приехал лишь один. По словам мужчины, родной брат его прадеда по маминой линии считался пропавшим без вести.





«Я представляю сегодня всех родственников этих солдат, и мы благодарны польской стороне за то, что они отдали положенные почести людям, которые воевали против нацизма. А также российскому посольству и поисковым отрядам. Сегодня для нас и родственников остальных 13 красноармейцев война, по сути, закончилась. Сейчас есть могилы, куда можно приехать и почтить память. Для нас это серьезно», – рассказывает Андрей Бочкарев.









Андрей Бочкарев (на корточках) у могилы, где похоронен Никита Яцков, родной брат его прадеда, ранее считавшийся пропавшим без вести





Мемориал на улице Жвирки и Вигуры находится на пути из варшавского аэропорта в центр города. Это самое крупное кладбище солдат Красной армии в Польше: здесь похоронены около 21 500 человек, погибших в 1944–1945 годах в ходе Варшавско-Познанской операции.





До сегодняшнего дня на кладбище сохраняют несколько резервных могил на случай возможных находок останков советских солдат в будущем

Последние похороны прошли здесь в 2017-м.





«В позапрошлом году на этом кладбище мы перезахоронили экипаж летчиков и одного танкиста, найденных под Варшавой. Тогда на церемонию также приезжали родственники одного из пилотов», – добавляет Алексей Фомичев.









Кладбище советских солдат в Варшаве







