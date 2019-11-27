Instagram «сломался» в Беларуси и других странах

Источник материала: Tut.by

Популярное приложение для обмена фото и видео Instagram «сломалось» у множества пользователей по всему миру. Об этом говорит информация ресурса downdetector.





Судя по карте сбоев, проблемы испытывают пользователи в США, Западной Европе и в некоторых городах европейской части России (в том числе, в Москве). Затруднения с доступом есть и у юзеров на территории Беларуси — при попытке обновить ленту фотографий или Stories появляется сообщение об ошибке.

Представители Instagram отметили , что знают о проблеме. Они добавили, что сбои могут возникать и при попытке обновить ленту новостей в соцсети Facebook. Разработчики уже работают над восстановлением системы.