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Instagram «сломался» в Беларуси и других странах
Источник материала: Tut.by
Популярное приложение для обмена фото и видео Instagram «сломалось» у множества пользователей по всему миру. Об этом
Судя по карте сбоев, проблемы испытывают пользователи в США, Западной Европе и в некоторых городах европейской части России (в том числе, в Москве). Затруднения с доступом есть и у юзеров на территории Беларуси — при попытке обновить ленту фотографий или Stories появляется сообщение об ошибке.
Представители Instagram
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Разработчики уже работают над восстановлением системы.
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