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Огни на главной елке Лиды зажгут 7 декабря
Источник материала: Lida.Info
До Нового года все меньше времени. А уже 7 декабря зажгут огни на главной елке Лиды.
На площади у детской школы искусств по улице Советской в этот день будет дан старт новогодним и рождественским мероприятиям.
В 16 часов 30 минут состоится зажжение праздничной иллюминации и огней на главной елке. В это же время аналогичное мероприятие состоится и в Березовке, сообщает
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До Нового года все меньше времени. А уже 7 декабря зажгут огни на главной елке Лиды. На площади у детской школы искусств по улице Советской в этот день будет дан...
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