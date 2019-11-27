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30 ноября пройдет финальная в 2019 году уличная "Модернистская прогулка"

28.11.2019 20:39 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

30 ноября в 16:00 начнется уличная “Модернистская прогулка” от волонтерской инициативы “Брестский конструктивизм”. Это цикл дискуссионных встреч о брестской архитектуре 30 гг. ХХ в. построенной в стиле модернизм, об её истории и состоянии сегодня. Место сбора ─ перекресток улиц Леваневского и Крупской.

30 ноября пройдет финальная в 2019 году уличная "Модернистская прогулка"

На встрече расскажут об истории модернистских зданий, архитекторах создавших их и современном состоянии домов. экскурсия пройдет в квартале улиц Леваневского, крупской, Гоголя и Кооперативной. Завершится экскурсия около кафе CAFÉS LA BRASILEÑA. Совместно с кофейней волонтеры инициативы “Брестский конструктивизм” подготовили специальные стаканчики для кофе. На них будут размещены наклейки с изображениями модернистских домов, авторства иллюстратора Ольги Стрижневой. Количество стаканчиков ограничено, получить их можно будет только 30 ноября. Кроме того, все кто выложит фото с “модернистским” стаканчиком в Instagram, отметит аккаунты @coffeflowby и @konstruktivizm.by получат набор наклеек с иллюстрациями домов в стиле модернизм.

Старт встречи 30 ноября (суббота) в 16:00. Место сбора ─ перекресток улиц Леваневского и Крупской. Мероприятие организовано волонтерской инициативой “Брестский конструктивизм” в рамках образовательной программы "Школа проектного менеджера" при поддержке АРР "Дзедзіч".

 
 
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  30 ноября в 16:00 начнется уличная “Модернистская прогулка” от волонтерской инициативы “Брестский конструктивизм”. Это цикл дискуссионных встреч о брестской...
 
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