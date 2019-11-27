У Северного кладбища жёсткое ДТП (лобовое?). Ищем очевидцев

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 28 ноября 2019 года около 17.10 на трасса Мотыкалы-Тюхиничи произошла авария.





Если у кого-то есть видео с регистратора или он видел, как всё произошло, просьба отозваться в комментариях или по т. +375298058943





Точно обстоятельства произошедшего неизвестны, в соцсетях пишут, что это было лобовое столкновение.





Информация уточняется. О пострадавших ничего не сообщается, но судя по повреждениям, всё может быть.