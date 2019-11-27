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У Северного кладбища жёсткое ДТП (лобовое?). Ищем очевидцев
28.11.2019 20:39 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 28 ноября 2019 года около 17.10 на трасса Мотыкалы-Тюхиничи произошла авария.
Если у кого-то есть видео с регистратора или он видел, как всё произошло, просьба отозваться в комментариях или по т. +375298058943
Точно обстоятельства произошедшего неизвестны, в соцсетях пишут, что это было лобовое столкновение.
Информация уточняется. О пострадавших ничего не сообщается, но судя по повреждениям, всё может быть.
видео -
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