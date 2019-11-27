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Смотрите, где будут зимовать ваши любимые Колобайки (нет, не там, где вы думали)
28.11.2019 20:39 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Колобайки исчезли с улиц Бреста. И появились кое где в другом месте. Там они простоят до весны, и снова вернутся (мы так надеемся) на улицы Бреста.
фото -
А вот как они будут храниться (по крайней мере пока). Кстати, в самом городе есть ещё пару штук.
Любопытно, что велосипеды, которые на фото, всё ещё доступны для заказа и видны на карте в приложении, но наверное, скоро будут отключены. Нам пока неизвестно, это временная стоянка, или постоянная зимовка.
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