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Смотрите, где будут зимовать ваши любимые Колобайки (нет, не там, где вы думали)

28.11.2019 20:39 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Колобайки исчезли с улиц Бреста. И появились кое где в другом месте. Там они простоят до весны, и снова вернутся (мы так надеемся) на улицы Бреста.

Смотрите, где будут зимовать ваши любимые Колобайки (нет, не там, где вы думали)

фото - @suhaniajeu

А вот как они будут храниться (по крайней мере пока). Кстати, в самом городе есть ещё пару штук.

Смотрите, где будут зимовать ваши любимые Колобайки (нет, не там, где вы думали)

Любопытно, что велосипеды, которые на фото, всё ещё доступны для заказа и видны на карте в приложении, но наверное, скоро будут отключены. Нам пока неизвестно, это временная стоянка, или постоянная зимовка.

 
Теги: Брест
 
 
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  Колобайки исчезли с улиц Бреста. И появились кое где в другом месте. Там они простоят до весны, и снова вернутся (мы так надеемся) на улицы Бреста. фото - @suhaniajeu А...
 
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