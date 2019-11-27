Накануне Всемирного дня борьбы против СПИДа в Брестском областном ЦГиОЗ состоялась пресс-конференция

Источник материала: Виртуальный Брест

Всемирный день профилактики ВИЧ/СПИД проводится ежегодно 1 декабря. «Решающая роль сообществ» – так звучит девиз Дня в 2019 году. Профилактика ВИЧ-инфекции – это проблема не только медицинская, но и социальная, ведь глобальные масштабы распространения ВИЧ ставят под угрозу социально-экономическое развитие большинства стран. Задача общества – обратить внимание на текущую эпидемиологическую ситуацию, обозначить правильные перспективные направления в области профилактики, избавиться от сформировавшейся стигмы в отношении людей, живущих с ВИЧ, с целью существенного сокращения масштабов эпидемии и, впоследствии, ее полной ликвидации.





О том, что в Брестской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией, рассказал заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД Брестского областного ЦГЭиОЗ Леонид Глебко. По его словам, на 1 ноября 2019 года кумулятивное число ВИЧ-инфицированных на Брестчине (за весь период статистического учета с 1989 г. по 01.11.2019) составляет 2191 случаев, а количество людей, живущих с ВИЧ – 1623. За 10 месяцев 2019 года в области проведено 171813 исследований на ВИЧ, в том числе 1229 среди иностранных граждан. За этот период выявлено 139 случаев ВИЧ-инфекции, что на 7,9% меньше, чем в прошлом году (10 месяцев 2018 г. – 150 случаев).





– День профилактики ВИЧ/СПИД отмечается с 1988 года, – отметил Леонид Владимирович. – Он напоминает нам о необходимости объединить усилия всех общественных и государственных учреждений для ликвидации последствий заражения ВИЧ-инфекцией во всем мире. Мы говорим о том, что реальная угроза существует, поэтому нужно, чтобы никто не оставался в стороне. Наши общественные организации проводят активную работу в плане профилактики ВИЧ/СПИД: оказывают различную помощь и поддержку людям, живущим с ВИЧ, способствуют избавлению от стигмы по отношению к таким людям, привлекают внимание общества к проблеме ВИЧ/СПИД.





Леонид Глебко также рассказал, что всего с начала текущего года в Брестской области обследовано 12,4% населения. В планах – обследовать еще больше. В 2015 году Беларусь присоединилась к «Стратегии 90-90-90», разработанной в рамках объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу. Суть стратегии состоит в том, чтобы 90% людей, живущих с ВИЧ, знали о своём статусе; 90% людей, знающих свой статус, получали лечение; и у 90% людей, получающих лечение, была неопределяемая вирусная нагрузка.





Об эффективности лечения ВИЧ-инфекции рассказала заведующий консультативно-диспансерным отделением по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом Брестской областной больницы Людмила Костюкевич. Так, в 2018 году на лечение пациентов с ВИЧ было выделено 900 тысяч белорусских рублей. Применение антиретровирусной терапии, по словам специалиста, позволяет спасти жизнь пациенту и предотвратить новые случаи инфицирования. Важно, чтобы данное лечение было качественным и своевременным.





– В нашей стране всем пациентам с ВИЧ-положительным статусом, состоящим на диспансерном наблюдении, доступна бесплатная антиретровирусная терапия, – пояснила Людмила Болеславовна. – По состоянию на 1 ноября в Брестской области лечение получают 1300 человек. Благодаря такой терапии качество жизни людей, живущих с ВИЧ, значительно улучшается. Но для того, чтобы добиться заметных улучшений, необходимо своевременно обратиться за помощью к врачу и выполнять все его указания. Безответственное отношение к своему здоровью, неправильное применение лекарств или отказ от лечения вовсе приводят к ухудшению состояния пациента и плачевным последствиям.

– Полностью вылечиться от ВИЧ-инфекции на сегодня невозможно, – утверждает Людмила Костюкевич. – Но это не значит, что лечиться не нужно. Применение антиретровирусной терапии улучшает самочувствие пациента и влияет на продолжительность его жизни в лучшую сторону. Конечно, нельзя не учитывать такие факторы, как особенности организма и его способность противостоять вирусам, хронические заболевания и масштаб вируса ВИЧ-инфекции.

Специалисты соглашаются во мнении, что существующая в современном мире тенденция отрицания ВИЧ-инфекции как таковой – это еще одна серьезная проблема, с которой необходимо бороться. Статистика показывает: во всем мире процент умерших от ВИЧ в результате отказа от лечения неуклонно растет. При этом опасности подвергаются родные и знакомые «отказников», а также люди, искренне верующие в подобную версию.

Сегодня появляется много новых способов расширения доступа к тестированию и самотестированию на ВИЧ. Так, наборы для проведения самостоятельного экспресс-анализа на ВИЧ по слюне «Мульти-тест» можно приобрести в аптечной сети Брестского РУП «Фармация» во всех районных центрах и городе Бресте. За 10 месяцев 2019 года в области было реализовано 803 таких теста.

Как утверждают врачи, достоверность экспресс-тестов составляет 98%. Узнав результат, человек сам решает: заявлять или нет о своем статусе. Если анализ крови подтвердит наличие в организме ВИЧ-инфекции, пациент будет получать соответствующее лечение.

Одна из ключевых групп, подверженная заражению ВИЧ-инфекцией – это потребители инъекционных наркотиков. По словам, Михаила Тихановича, старшего инспектора управления охраны правопорядка и профилактики управления внутренних дел Брестского облисполкома, с данной категорией населения в области проводится активная работа. На базе общественных некоммерческих организаций действуют анонимно-консультативные пункты, которые проводят консультации и тестирование на ВИЧ-инфекции не только наркопотребителей, но и работников коммерческого секса, мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами. Такие пункты функционируют в Бресте, Барановичах и Пинске.

– Более 30% случаев заражения ВИЧ/СПИД приобретается путем использования одного шприца несколькими наркопотребителями, – рассказал Михаил Владимирович. – Органы внутренних дел не остаются в стороне: нами принимаются все исчерпывающие меры, чтобы не допустить поступление на территорию Брестской области наркотических и психотропных веществ. Выявляются и пересекаются каналы поставки. В нынешнем году было выявлено и пересечено 5 каналов поставок наркотических средств и психотропных веществ: 2 с территории Западной Европы и 3 с территории Российской Федерации. Кроме этого, было выявлено 13 наркопритонов, а также 2 помещения, приспособленных для выращивания наркотических растений. Проведение таких мероприятий способствовало общему снижению количества наркопреступлений более чем на 4%.

Инспектор отмечает, что, несмотря на профилактическую работу, в области увеличилось количество передозировок наркотиками: 13 фактов, 4 из которых, к сожалению, с летальным исходом. Поэтому работа по выявлению каналов и поставщиков наркотических и психотропных веществ продолжается.

Актуальной проблемой остается реабилитация бывших наркопотребителей и помощь тем, кто только недавно отказался от употребления наркотиков. О том, какая поддержка оказывается данной категории населения и что из этого получается, рассказал журналистам директор Брестского отделения благотворительной религиозной миссии «Возрождение» Олег Ляхович. По словам, Олега Владимировича, совместная трудовая и умственная деятельность, общение, консультации психологов, нормальное отношение, помогают людям пройти реабилитацию и окончательно преодолеть зависимость от запрещенных веществ.

В преддверии Всемирного дня профилактики ВИЧ/СПИД в области традиционно пройдут информационно-просветительские мероприятия по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции: акции, пресс-конференции, тематические дискотеки для молодежи и флешмобы.

Татьяна Сильвестрова

журналист отдела общественного здоровья

Брестского областного ЦГЭиОЗ