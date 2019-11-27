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Пластиковая посуда в объектах общепита будет запрещена с 2021 года

28.11.2019 20:39 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 1 января 2021 года устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды. Соответствующая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

Пластиковая посуда в объектах общепита будет запрещена с 2021 года

Постановлением Совета Министров от 27 ноября 2019 года №797 внесены изменения в правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания и положение о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров. "Требования документа направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды. В частности, указанным постановлением с 1 января 2021 года устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды, в соответствии с перечнем, разрабатываемым МАРТ", - проинформировали в ведомстве.

Перечень одноразовой пластиковой посуды будет определен Министерством антимонопольного регулирования и торговли в трехмесячный срок со дня официального опубликования постановления. Сейчас МАРТ проводит анализ рынка посуды в секторе общественного питания.

 
 
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  С 1 января 2021 года устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды. Соответствующая...
 
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