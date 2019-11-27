В субботу, 23 ноября, в ГУО «Средняя школа №28 г.Бреста» состоялось открытое первенство по многоборью «Спецназ»

Источник материала: Виртуальный Брест

Организаторами первенства выступили: отряд милиции особого назначения УВД Брестского облисполкома, региональное отделение ассоциации ветеранов спецподразделений «Честь», Брестский городской исполнительный комитет и ГУО «Средняя школа №28 г.Бреста». Первенство было посвящено памяти заместителя председателя Совета ассоциации «Честь» Виталия Николаевича Кима.









Участниками первенства стали команды брестских школ №№ 8, 15, 22, 24, 26, 28, 35 и команда отряда милиции особого назначения («Рубеж»). На мероприятии присутствовали почётные гости: заместитель председателя Брестского горисполкома Андрей Филанович, председатель Совета ассоциации «Честь» Дмитрий Павличенко, командир отряда милиции особого назначения УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Максим Михович, военный комиссар Брестской области Евгений Зайцев и другие почетные гости.

































Многоборье «Спецназ» состояло из двух конкурсов: преодоления полосы препятствий и практической стрельбы. Победителями конкурса стали учащиеся ГУО «Средняя школа №28 г.Бреста» – Максим Родионов и Илья Марчук. Общекомандное первое место заняла команда ГУО «Средняя школа №28 г.Бреста», второе – у команды ГУО «Средняя школа № 8 г.Бреста», третье – у учащихся ГУО «Средняя школа №35 г.Бреста»