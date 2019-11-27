«Серьёзный вызов мировому сообществу». В КНДР снова провели испытания ракет

Источник материала: СТВ

Новости КНДР. В КНДР снова провели испытания ракет. Два снаряда были выпущены в сторону Японского моря и пролетели около 380 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Упали боеприпасы в воду за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.

В связи с действиями Северной Кореи в Токио провели заседание Совета безопасности. Премьер-министр страны назвал пуски «серьезным вызовом мировому сообществу». Отметим, этот пуск стал 13-м за 2019 год.







