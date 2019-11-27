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«Серьёзный вызов мировому сообществу». В КНДР снова провели испытания ракет

28.11.2019 20:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости КНДР. В КНДР снова провели испытания ракет. Два снаряда были выпущены в сторону Японского моря и пролетели около 380 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Упали боеприпасы в воду за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.

В связи с действиями Северной Кореи в Токио провели заседание Совета безопасности. Премьер-министр страны назвал пуски «серьезным вызовом мировому сообществу». Отметим, этот пуск стал 13-м за 2019 год.

«Серьёзный вызов мировому сообществу». В КНДР снова провели испытания ракет

«Серьёзный вызов мировому сообществу». В КНДР снова провели испытания ракет

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Новости КНДР. В КНДР снова провели испытания ракет. Два снаряда были выпущены в сторону Японского моря и пролетели около 380 километров, сообщили в программе Новости...
 
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