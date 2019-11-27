|
Мусиенко о ситуации с Конопацкой и Анисим: «Увидели для себя оппозиционную такую угрозу смены лидеров»
Источник материала: СТВ
Мнение эксперт высказал в программе
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЕсооМ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мусиенко о ситуации с Конопацкой и Анисим: «Увидели для себя оппозиционную такую угрозу смены лидеров»
Мнение эксперт высказал в программе «Специальный репортаж». Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЕсооМ:Яркий эпизод про то, что Конопацкую и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)