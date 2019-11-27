Мусиенко о ситуации с Конопацкой и Анисим: «Увидели для себя оппозиционную такую угрозу смены лидеров»

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Мнение эксперт высказал в программе «Специальный репортаж» .

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЕсооМ:

Яркий эпизод про то, что Конопацкую и Анисим не пустили в парламент сама же оппозиция, технически грамотно обвинив при том власть – непонятно, каким образом, так безосновательно – это привычка. И они увидели для себя оппозиционную такую угрозу смены лидеров. Они её просто-напросто дезавуировали.