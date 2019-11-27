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Игорь Марзалюк: «Чужыя войскі сюда не прыйдуць! Халуі ніколі не будуць вызначаць параметры беларускай палітыцы»
Источник материала: СТВ
Выбор сделан. Беларусь показала самодостаточность своего суверенитета, общество – политическую зрелость, а оппозиция –себя. Жирные точки над «и» расставили в последние дни и часы выборов. Что называется, проиграть решили, играя на публику. Лучше всего в исполнении одиозных кругов звучит лебединая песня о главном. Звучит третье десятилетие, отметили в программе
Игорь Марзалюк, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
«Мы боролись, нас не пустили». Народ, получается, не пустил? Простите, не выбрал.
Игорь Марзалюк:
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Игорь Марзалюк: «Чужыя войскі сюда не прыйдуць! Халуі ніколі не будуць вызначаць параметры беларускай палітыцы»
Выбор сделан. Беларусь показала самодостаточность своего суверенитета, общество – политическую зрелость, а оппозиция –себя. Жирные точки над «и» расставили в...
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