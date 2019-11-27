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Игорь Марзалюк: «Чужыя войскі сюда не прыйдуць! Халуі ніколі не будуць вызначаць параметры беларускай палітыцы»

28.11.2019 20:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Выбор сделан. Беларусь показала самодостаточность своего суверенитета, общество – политическую зрелость, а оппозиция –себя. Жирные точки над «и»  расставили в последние дни и часы выборов. Что называется, проиграть решили, играя на публику. Лучше всего в исполнении  одиозных кругов звучит лебединая песня о главном. Звучит третье десятилетие, отметили в программе «Специальный репортаж»

Игорь Марзалюк, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я думаю, што яшчэ і падатковай інспекцыі трэба разабрацца з людзмі, якія 25 год часова беспрацоўныя.

Пры гэтым колеры іх твараў сведчаць аб тым, што яны аскезай не займаюцца. Не сядзяць ні на хлебе, ні на вадзе. Напэўна, адкульсьці падае манна нябесная з зялёным адценнем.

«Мы боролись, нас не пустили». Народ, получается, не пустил? Простите, не выбрал.

Игорь Марзалюк: «Чужыя войскі сюда не прыйдуць! Халуі ніколі не будуць вызначаць параметры беларускай палітыцы»

Игорь Марзалюк:
Дрэсірованых сабачак, якія не жывуць у краіне, а адпрацоўваюць чужыя дывідэнты, беларускі народ не любіць. Выбаўляйце з сіндрома паліцая, выбаўляйце з сіндрома здрадніка, які не верыць у свой народ і марыць прыйсці да ўлады ў абозе чужых войск. Чужыя войскі сюда не прыйдуць! Халуі ніколі не будуць вызначаць параметры беларускай палітыцы. Ні знешняй, ні ўнутранай.

Люди в материале: Игорь Марзалюк
 
 
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Выбор сделан. Беларусь показала самодостаточность своего суверенитета, общество – политическую зрелость, а оппозиция –себя. Жирные точки над «и»  расставили в...
 
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