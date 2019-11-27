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Что изменится в Беларуси с 1 декабря

28.11.2019 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Какие изменения произойдут в Беларуси в последний месяц 2019 года?

Повышенные тарифы на мобильную связь, цены на сигареты, новые международные поезда и традиционные уже штрафы – чего еще ждать жителям Беларуси в декабре? Myfin.by подготовил традиционный обзор.

А1 повысит стоимость тарифных планов
A1 с 1 декабря меняет условия обслуживания физлиц и юрлиц по некоторым тарифным планам.

Как сообщили в компании, с расширением объема предоставляемых услуг изменится и стоимость абонентских плат, минут, SMS, сверх включенных в абонентскую плату, дополнительных услуг некоторых тарифных планов, стартовавших в 2019 году. Также изменения коснутся стоимости опций «Безлимитные звонки во все сети», «Безлимитный интернет» на архивных тарифных планах линеек «Комфорт» и «Комфорт+».
Изменятся с декабря и условия обслуживания корпоративных клиентов.

Сигареты подорожают
С 1 декабря дорожают некоторые марки сигарет. Повышение цен в среднем составит от 1 до 10 копеек.
Так, в частности, из продукции Гродненской табачной фабрики «Неман» на 5 копеек дорожают некоторые виды сигарет Pall Mall, Rothmans, Kent, на 10 копеек – Vogue. А у  «Табак-инвест» цены на отдельные марки повышаются на 1-4 копейки.

БЖД запускает ежедневные поезда в Польшу
Белорусская железная дорога запускает с 15 декабря в сообщении Варшава–Брест новый ежедневный поезд № 126/125, который согласован с поездом № 726/725 Брест–Минск.

Уехать в столицу Польши из Минска можно будет меньше, чем за 45 рублей. А из Бреста – всего за 31,6 рубля.

С 1 декабря за летние шины на авто могут наказать
В Беларуси установлены сроки обязательной смены шин. С наступлением зимнего сезона, который продолжится с 1 декабря по 1 марта, автомобили надо «переобуть» в зимние шины.
За участие в дорожном движении транспорта без зимних шин предусмотрено наказание для водителей. Это может быть предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (1 базовая сегодня - 25,5 рубля).

При этом, с учетом погоды и дорожных условий, ГАИ рекомендует автовладельцам не дожидаться 1 декабря и уже переобувать автомобили в зимние шины.

В Госавтоинспекции сообщили, что с 27 ноября по 4 декабря пройдет акция «Лучший тюнинг для машин - установка зимних шин». Она проводится для профилактики зимних ДТП и пропаганды использования шин соответственно сезону.


фото: Myfin.by

31 декабря и 2 января могут сделать выходными?
Премьер-министр Сергей Румас пообещал изучить возможность сделать 31 декабря 2019 года и 2 января 2020-го в Беларуси выходными днями.
Как сообщал Myfin.by, белорусы в петиции попросили Минтруда и Совмин отменить переносы рабочих дней, которые выпадают на новогодние праздники и сделать официальными выходными три дня: 31 декабря, 1 января и 2 января.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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