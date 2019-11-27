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"Боль, что я испытываю, невыносима". Мадонна отменила свои концерты

28.11.2019 20:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская поп-звезда Мадонна отказалась от трех концертов в рамках ранее объявленного гастрольного тура, сославшись на состояние здоровья.

По ее словам, она сделала это по настоянию врачей из-за "невыносимых болей".

61-летняя певица должна была выступить в Бостоне с тремя концертами с 30 ноября по 2 декабря в рамках своего турне Madame X.

О своем решении певица объявила в "Инстаграме", сославшись на проблемы со здоровьем.

"Прошу прощения за этот неожиданный поворот событий, - написала она. - Выступления приносят мне столько радости, их отмена - это наказание для меня, но боль, которую я сейчас испытываю, невыносима, и мне нужно отдохнуть и следовать указаниям врача, чтобы поправиться и продолжить выступления".

Мадонна не указала, какие именно боли ее беспокоят, однако ранее она сообщила фанатам в Сан-Франциско, что страдает от порванной связки и болей в колене.


Правообладатель иллюстрацииMADONNA / INSTAGRAM
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Мадонна написала в "Инстаграме", что принимает ледяные ванны для облегчения болей

Концерты, которые должны были пройти в Театре Ванг в Бостоне, отменены без замены другими датами, пишет Русская служба Би-би-си.

Промоутер - компания Live Nation - сослалась при этом на жесткий график выступлений певицы. Зрители получат денежную компенсацию за купленные билеты.

За день до отмены выступлений в Бостоне Мадонна сообщила, что принимает, как обычно, ледяные ванны, которые ей рекомендовали врачи после выступления в Лос-Анжелесе, закончившегося травмой.

В октябре певица также перенесла концерт в Нью-Йорке, сославшись на травму колена.

Мадонна известна тем, что крайне неохотно отменяет свои выступления. За 37 лет своей карьеры она отказалась выступить всего на нескольких концертах.

На церемонии во время принятия ее в Зал славы рок-н-ролла в 2008 году Джастин Тимберлейк вспоминал, что Мадонна во время совместных с ним выступлений делала ему уколы витамина B12, чтобы помочь ему справиться с болезненным состоянием.
 
 
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Американская поп-звезда Мадонна отказалась от трех концертов в рамках ранее объявленного гастрольного тура, сославшись на состояние здоровья.
 
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