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Белорусы определились с составом на 1-й этап Кубка мира по биатлону
Источник материала: Партизан
В субботу, 30 ноября, в шведском Эстерсунде стартует очередной биатлонный сезон.
На первый этап Кубка мира по биатлону тренерский штаб сборной Беларуси заявил следующих спортсменов:
Мужчины: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей (начнет сезон на Кубке IBU, 30 ноября переедет на Кубок мира).
Женщины: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.
30 ноября в Эстерсунде пройдут эстафеты – одиночная смешанная (15.10 по белорусскому времени) и групповая смешанная (17.00). А в воскресенье, 1 декабря, состоятся две спринтерских гонки – мужская (14.30) и женская (17.30).
Несколькими днями ранее на Кубке IBU в норвежском Шушене стартует второй состав белорусской сборной. В него в нынешнем сезоне вошли:
Мужчины: Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Егор Казаринов, Максим Воробей.
Женщины: Аделина Сабитова, Анна Мусатова, Карина Ануфриенко
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В субботу, 30 ноября, в шведском Эстерсунде стартует очередной биатлонный сезон.
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