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Белорусы определились с составом на 1-й этап Кубка мира по биатлону

28.11.2019 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу, 30 ноября, в шведском Эстерсунде стартует очередной биатлонный сезон.

На первый этап Кубка мира по биатлону тренерский штаб сборной Беларуси заявил следующих спортсменов:

Мужчины: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей (начнет сезон на Кубке IBU, 30 ноября переедет на Кубок мира).

Женщины: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.

30 ноября в Эстерсунде пройдут эстафеты – одиночная смешанная (15.10 по белорусскому времени) и групповая смешанная (17.00). А в воскресенье, 1 декабря, состоятся две спринтерских гонки – мужская (14.30) и женская (17.30).

Несколькими днями ранее на Кубке IBU в норвежском Шушене стартует второй состав белорусской сборной. В него в нынешнем сезоне вошли:

Мужчины: Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Егор Казаринов, Максим Воробей.

Женщины: Аделина Сабитова, Анна Мусатова, Карина Ануфриенко
 
 
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В субботу, 30 ноября, в шведском Эстерсунде стартует очередной биатлонный сезон.
 
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