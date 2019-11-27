Black Friday. У каких авиакомпаний самые дешевые билеты

Скоро во всем мире начнется глобальный бум шопинга — Black Friday. В этом году черная пятница выпала на 29 ноября, но некоторые компании начали масштабные распродажи еще в понедельник.

Кто же из авиакомпаний предоставил хорошие скидки на авиабилеты?

Лоукостер Ryanair начал неделю скидок в честь Черной пятницы еще 24 ноября. Распродажа будет продолжаться до 3 декабря.





Каждый день перевозчик предоставляет скидки на разные направления и даты. Так, в первый день Ryanair предлагал перелеты в Польшу со скидкой 25%. Во второй день распродаж лоукостер предлагал скидку в 30 евро на бронирование билетов в обе стороны. В третий день скидок Ryanair предоставил 250 000 билетов от 9,90 евро на путешествия в декабре-феврале в Швецию, Польшу, Великобританию, Германию, Испанию, Литву, Словакию.





За дальнейшими скидками Ryanair можно следить на официальном сайте лоукостера.





Украинская авиакомпания МАУ запустила недельную распродажу в честь своего 27-летия. Акция продлится до 2 декабря. МАУ предлагает 50%-скидки на авиабилеты для вылетов из пяти украинских городов: Киев, Львов, Одесса, Черновцы, Ивано-Франковск. Период путешествий с 15 января по 19 марта 2020 года.





Акция распространяется на тарифы Economy Lite, Economy Premium и Business. МАУ предлагает рейсы в Копенгаген, Будапешт, Варшаву, Вильнос, Берлин, Вену, Дюссельдорф, Франкфурт, Стокгольм, Афины, Мадрид, Лондон, Тбилиси, Амстердам, Дели, Нью-Йорк и многие другие города.





Испанский лоукостер Vueling также уже объявил о старте продаж билетов на перелеты по Европе. Акция продлится до 2 декабря. Vueling предлагает забронировать авиабилеты от 9,99 евро в одну сторону на вылеты с 8 января по 24 октября 2020 года.





Авиакомпания LOT 25 ноября также объявила о старте Черной недели, в рамках которой предлагаются промокоды: 15% скидки на перелеты по Европе и Ближнему Востоку и 10% скидки на перелеты в Северную Америку и Азию. Акция действует до 30 ноября.



