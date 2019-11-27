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Black Friday. У каких авиакомпаний самые дешевые билеты

28.11.2019 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Каждый год множество авиакомпаний присоединяются к мировым трендам распродаж на Черную пятницу.

Black Friday. У каких авиакомпаний самые дешевые билеты
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Скоро во всем мире начнется глобальный бум шопинга — Black Friday. В этом году черная пятница выпала на 29 ноября, но некоторые компании начали масштабные распродажи еще в понедельник.

Кто же из авиакомпаний предоставил хорошие скидки на авиабилеты?

Лоукостер Ryanair начал неделю скидок в честь Черной пятницы еще 24 ноября. Распродажа будет продолжаться до 3 декабря.

Каждый день перевозчик предоставляет скидки на разные направления и даты. Так, в первый день Ryanair предлагал перелеты в Польшу со скидкой 25%. Во второй день распродаж лоукостер предлагал скидку в 30 евро на бронирование билетов в обе стороны. В третий день скидок Ryanair предоставил 250 000 билетов от 9,90 евро на путешествия в декабре-феврале в Швецию, Польшу, Великобританию, Германию, Испанию, Литву, Словакию.

За дальнейшими скидками Ryanair можно следить на официальном сайте лоукостера.

Украинская авиакомпания МАУ запустила недельную распродажу в честь своего 27-летия. Акция продлится до 2 декабря. МАУ предлагает 50%-скидки на авиабилеты для вылетов из пяти украинских городов: Киев, Львов, Одесса, Черновцы, Ивано-Франковск. Период путешествий с 15 января по 19 марта 2020 года.

Акция распространяется на тарифы Economy Lite, Economy Premium и Business. МАУ предлагает рейсы в Копенгаген, Будапешт, Варшаву, Вильнос, Берлин, Вену, Дюссельдорф, Франкфурт, Стокгольм, Афины, Мадрид, Лондон, Тбилиси, Амстердам, Дели, Нью-Йорк и многие другие города.

Испанский лоукостер Vueling также уже объявил о старте продаж билетов на перелеты по Европе. Акция продлится до 2 декабря. Vueling предлагает забронировать авиабилеты от 9,99 евро в одну сторону на вылеты с 8 января по 24 октября 2020 года.

Авиакомпания LOT 25 ноября также объявила о старте Черной недели, в рамках которой предлагаются промокоды: 15% скидки на перелеты по Европе и Ближнему Востоку и 10% скидки на перелеты в Северную Америку и Азию. Акция действует до 30 ноября.
 
 
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Каждый год множество авиакомпаний присоединяются к мировым трендам распродаж на Черную пятницу.
 
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