The Athletic: Алексей Протас добился наибольшего прогресса среди игроков, выбранных на драфте НХЛ-2019

Известное американское спортивное издание The Athletic опубликовало список игроков, которые добились наибольшего прогресса после драфта НХЛ-2019. На первое место автор поставил нападающего молодежной сборной Беларуси и клуба WHL «Принс Альберт Райдерс» Алексея Протаса.





«Протас поднял свой рейтинг больше всех из игроков, выбранных на драфте-2019. Он лидировал в списке бомбардиров WHL, и второй в лиге на момент этой публикации.





Но интригует не только его результативность. Здесь и видение площадки, и бросок с габаритами, которые я наблюдал в прошлом сезоне. А к ним добавились бОльшая уверенность при контроле шайбы, более сбалансированная игра, где он атакует центральную зону (не нейтральную, а именно центр, оттягивая на себя внимание защитников, доезжая до ворот и доигрывая эпизоды там – Hockey.by) и выходит в сложные минуты, и серьезно улучшенная техника катания.





В прошлом сезоне я считал, что его катание еле дотягивает до профессионального уровня. Когда я разговаривал несколько недель назад с тренером «Принс Альберта» Марком Хабшайдом, он назвал [катание] почти энхаэловским. Я знаю скаутов, которые с этим не согласятся, но ясно, что Протас достиг успехов в этом направлении. Это и привело к серьезному прогрессу проспекта», - пишет The Athletic.





Составлял список Кори Пронман – ведущий автор издания The Athletic, специализирующийся на молодежном и юношеском хоккее. Ранее работал в аналогичной должности в ESPN. Авторитетный специалист внимательно следит за лучшими молодыми хоккеистами мира и регулярно рассказывает о них в заметках и скаут-репортах.





Алексей Протас идет на первом месте в списке бомбардиров WHL. На его счету 37 (17+20) очков в 25 матчах. Протас попал в расширенный список кандидатов в молодежную сборную Беларуси на чемпионат мира (DIA), который пройдет в декабре в Минске





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