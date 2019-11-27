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Белорусская красавица вошла в топ самых спортивных девушек на «Мисс Мира»

28.11.2019 20:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19-летняя белоруска Анастасия Лавринчук на самом престижном конкурсе красоты «Мисс Мира» вошла в топ самых спортивных красавиц. Об этом сообщает пресс-служба Национальной школы красоты.


Фото: пресс-служба Национальной школы красоты

Анастасия Лавринчук сейчас в Лондоне и вместе с другими участницами из 112 государств проходит различные испытания, в ходе которых определится победительница «Мисс Мира-2019». Сегодня конкурсантки сражались за титул «Мисс спорт». Им следовало сдать командный и индивидуальный зачет по спринтерскому бегу, бип-тесту и прыжках в длину с разбега.

По итогу соревнования определился топ-32. Среди самых спортивных красавиц мира и белоруска Анастасия Лавринчук. За это девушке начислили дополнительные баллы, что увеличило ее шансы на корону «Мисс Мира-2019».

Победу в номинации «Мисс спорт» одержала девушка из Виргинских островов, на втором месте оказалась Нигерия, на третьем — Тринидад и Тобаго.

Финал «Мисс Мира-2019» состоится 14 декабря.

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19-летняя белоруска Анастасия Лавринчук на самом престижном конкурсе красоты «Мисс Мира» вошла в топ самых спортивных красавиц.
 
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