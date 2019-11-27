Источник материала: Новости Волковыска

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 ноября 2019 г. № 797 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703» внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания и Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров».

Требования документа направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, предназначенных для сервировки стола, приёма и хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования в течение их срока службы (срока годности).

В частности, указанным постановлением с 1 января 2021 г. устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды, в соответствии с перечнем, разрабатываемым МАРТ .

Перечень одноразовой пластиковой посуды будет определен Министерством антимонопольного регулирования и торговли в трехмесячный срок со дня официального опубликования постановления.

В настоящее время Министерством антимонопольного регулирования проводится анализ рынка посуды в секторе общественного питания в целях подготовки перечня одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будет запрещена в объектах общественного питания.