Политолог Петровский про Nexta: «Это дутая фигура. И она была направлена на прощупывание слабых мест белорусского общества»

Источник материала: СТВ

Есть такое оскорбительное понятие из лексики политтехнологий: «Пипл хавает». Жрёт, то есть, электорат. Накормить информационной тухлятиной – или старательно пережёванным заморским фаст-фудом – белорусов пытались за счёт западных грантов. А вкладывать в умы второсортный импорт доверили Nexta – в дословном переводе с белорусского – «непонятно кому», рассказали в программе «Специальный репортаж» .





Пётр Петровский, политолог:

Он не имеет даже политического бэкграунда. Скорее, является несамостоятельной фигурой, управляемой извне. И в финансовом плане, и в плане информационном. Его аффилиация с некоторыми польскими государственными телеканалами демонстрирует то, что это дутая фигура. И она была направлена на прощупывание слабых мест белорусского общества.