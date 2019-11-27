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Политолог Петровский про Nexta: «Это дутая фигура. И она была направлена на прощупывание слабых мест белорусского общества»

28.11.2019 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Есть такое оскорбительное понятие из лексики политтехнологий: «Пипл хавает». Жрёт, то есть, электорат. Накормить информационной тухлятиной – или старательно пережёванным заморским фаст-фудом – белорусов пытались за счёт западных грантов. А вкладывать в умы второсортный импорт доверили Nexta – в дословном переводе с белорусского – «непонятно кому», рассказали в программе «Специальный репортаж».       

Политолог Петровский про Nexta: «Это дутая фигура. И она была направлена на прощупывание слабых мест белорусского общества»

Пётр Петровский, политолог:
Он не имеет даже политического бэкграунда. Скорее, является несамостоятельной фигурой, управляемой извне. И в финансовом плане, и в плане информационном. Его аффилиация с некоторыми польскими государственными телеканалами демонстрирует то, что это дутая фигура. И она была направлена на прощупывание слабых мест белорусского общества.

Люди в материале: Петр Петровский
 
 
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Есть такое оскорбительное понятие из лексики политтехнологий: «Пипл хавает». Жрёт, то есть, электорат. Накормить информационной тухлятиной – или старательно...
 
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