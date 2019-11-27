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Политолог Петровский про Nexta: «Это дутая фигура. И она была направлена на прощупывание слабых мест белорусского общества»
Источник материала: СТВ
Есть такое оскорбительное понятие из лексики политтехнологий: «Пипл хавает». Жрёт, то есть, электорат. Накормить информационной тухлятиной – или старательно пережёванным заморским фаст-фудом – белорусов пытались за счёт западных грантов. А вкладывать в умы второсортный импорт доверили Nexta – в дословном переводе с белорусского – «непонятно кому», рассказали в программе
Пётр Петровский, политолог:
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Политолог Петровский про Nexta: «Это дутая фигура. И она была направлена на прощупывание слабых мест белорусского общества»
Есть такое оскорбительное понятие из лексики политтехнологий: «Пипл хавает». Жрёт, то есть, электорат. Накормить информационной тухлятиной – или старательно...
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