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Аналитик Ивановский: «Нас ждёт системное воздействие по всем каналам: экономическим, политическим, военным, по линии общественной дипломатии»
Источник материала: СТВ
Время площадей закончилось. Прошло время, когда из-за границы так называемые вожди так называемой оппозиции, как кукловоды в театре абсурда, водили за нос доноров своих политических амбиций. Мы состоялись, как нация. Поэтому нагреть свои руки геополитических интересов чужакам не получится. Хотя разжечь Беларусь пытаются постоянно. Активнее всего – во время выборов. Это фаза самого интенсивного допинг-финансирования, рассказали в программе
Александр Ивановский, политический аналитик:
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Аналитик Ивановский: «Нас ждёт системное воздействие по всем каналам: экономическим, политическим, военным, по линии общественной дипломатии»
Время площадей закончилось. Прошло время, когда из-за границы так называемые вожди так называемой оппозиции, как кукловоды в театре абсурда, водили за нос доноров...
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