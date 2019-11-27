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Водителям и пешеходам: на пятницу объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда и тумана

28.11.2019 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гололеды, наблюдающиеся по центральным районам республики, с 19 до 24 часов распространятся на восточную часть страны и сохранится до 10−11 часов пятницы.

Осторожно, гололед! Синоптики объявили оранжевый уровень на ближайшую ночь и завтрашнее утро 
Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за гололеда и тумана.

фото из открытого доступа

На дорогах ожидается гололедица. С 19 до 23 часов в юго-западных и центральных районах ожидается туман при видимости 100−500 м и сохранится в течение ночи.

В столице наблюдающийся по городу гололед сохранится в первую половину ночи 29 ноября. На дорогах ожидается гололедица. В период с 21 до 24 часов по городу ожидается туман при видимости 100−500 м, который сохранится в течение ночи.

МЧС напоминает, что в гололед надо быть особенно внимательными и острожными как водителям, так и пешеходам.

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. 
Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения.
 
 
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Гололеды, наблюдающиеся по центральным районам республики, с 19 до 24 часов распространятся на восточную часть страны и сохранится до 10−11 часов пятницы.
 
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