Водителям и пешеходам: на пятницу объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда и тумана

Осторожно, гололед! Синоптики объявили оранжевый уровень на ближайшую ночь и завтрашнее утро

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за гололеда и тумана.





фото из открытого доступа





На дорогах ожидается гололедица. С 19 до 23 часов в юго-западных и центральных районах ожидается туман при видимости 100−500 м и сохранится в течение ночи.





В столице наблюдающийся по городу гололед сохранится в первую половину ночи 29 ноября. На дорогах ожидается гололедица. В период с 21 до 24 часов по городу ожидается туман при видимости 100−500 м, который сохранится в течение ночи.





МЧС напоминает, что в гололед надо быть особенно внимательными и острожными как водителям, так и пешеходам.





Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.





Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля.

Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения.



