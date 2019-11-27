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Нажал на тормоз и унесло: в Минске на обледенелой дороге столкнулись два МАЗа

28.11.2019 21:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице столкнулись два МАЗа. ДТП произошло в 18.40 на 5 км МКАД.


Фото: пресс-служба ГАИ

Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Татьяна Сподобаева, при встречном разъезде 49-летний водитель при выборе скорости не учел, что дорога обледенела и столкнулся еще с одним МАЗом с полуприцепом, которым управлял 47-летний водитель.

При этом водитель первого грузовика пытался затормозить, однако автомобиль из-за наледи на дороге стал неуправляемым. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водители не пострадали.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГАИ призывает всех участников дорожного движения к повышенной внимательности и осторожности! Во время гололедицы водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию. С особой осторожностью двигаться во дворах, по мостам, эстакадам, продуваемым участкам дорог и при проезде пешеходных переходов. Не совершать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварийным ситуациям.

 
 
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При этом водитель первого грузовика пытался затормозить, однако автомобиль из-за наледи на дороге стал неуправляемым.
 
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