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Нажал на тормоз и унесло: в Минске на обледенелой дороге столкнулись два МАЗа
Источник материала: Tut.by
В столице столкнулись два МАЗа. ДТП произошло в 18.40 на 5 км МКАД.
Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Татьяна Сподобаева, при встречном разъезде 49-летний водитель при выборе скорости не учел, что дорога обледенела и столкнулся еще с одним МАЗом с полуприцепом, которым управлял 47-летний водитель.
При этом водитель первого грузовика пытался затормозить, однако автомобиль из-за наледи на дороге стал неуправляемым. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водители не пострадали.
В связи с
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При этом водитель первого грузовика пытался затормозить, однако автомобиль из-за наледи на дороге стал неуправляемым.
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