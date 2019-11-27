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Из-за гололёда и тумана в Минске объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Резкий перепад температур создал опасную ситуацию на дорогах столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Асфальт покрылся тонким слоем льда. Так что многие минчане прибыли домой с опозданием.
А привычный бодрый шаг пришлось значительно замедлить. Не обошлось и без случайных падений. Коммунальные службы сейчас обрабатывают проезжую часть и тротуары песчано-соляной смесью. Но для того, чтобы обезопасить всю территорию, нужно время. Так что будьте осторожны: ночью и утром из-за гололеда и тумана объявлен оранжевый уровень опасности.
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Новости Беларуси. Резкий перепад температур создал опасную ситуацию на дорогах столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Асфальт покрылся...
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