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«Это проект будущего». Как белорусский бизнес помогает реализовывать социальные проекты в стране
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Время перед Рождеством традиционно наполнено добром и милосердием. 28 ноября в Минске состоялись вторые публичные слушания социально ответственных компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деловые круги обменялись опытом в реализации проектов в соцсфере, обсудили выгоду такого подхода и новые возможности для сотрудничества.
Помимо бизнесменов участие в диалоге приняли представители власти и международных организаций. Стороны говорили о том, что еще нужно изменить в законодательстве, чтобы помочь развитию корпоративной социальной ответственности в стране.
Наталья – HR крупной IT-компании. И автоволонтер. Одноименное приложение разработали ее коллеги.
Мы у детского хосписа в Боровлянах. Ожидаем маму с малышом, которые были на реабилитации, чтобы отвезти их домой. Если раньше такие заявки координировать приходилось диспетчеру и самостоятельно искать тех, кто готов помочь, то сейчас приложение объединило родителей подопечных детского хосписа и водителей, готовых потратить немного личного времени и откликнуться на несложную просьбу подвезти.
У автоволонтеров, как у Натальи, уже вошло в привычку выкраивать время в графике для пусть маленького, но доброго дела.
Какие-то кейсы вырастают из конкурса социальных проектов, какие-то рождаются на хакатонах. Среди реализованных идей – проекты в сфере зоозащиты и экологии, медицины и образования. Но казалось бы даже такие маленькие инициативы, как парковочные места для беременных у торгового центра или так называемые «тихие кассы» – рабочие места для инвалидов по слуху, могут облегчить и даже изменить чью-то жизнь.
Александр Скрабовский, директор местного социального фонда «Добра»:
Вторые публичные слушания собрали представителей сотни белорусских компаний – от промышленных гигантов и ведущих банков до начинающих предпринимателей. Корпоративная социальная ответственность – это не просто благотворительность, а партнерство бизнеса, власти и общества. И эта платформа как раз для поиска единомышленников.
«Беларусбанк» выступает не только генеральным партнером форума, но и сам подает пример выстраивания корпоративной социальной стратегии. Например, с их помощью в стране открылись 16 детских домов семейного типа, а сейчас кассиров обучают языку жестов, чтобы сделать свои услуги доступными для каждого.
Дмитрий Бакиновский, начальник управления информации и социального развития ОАО АСБ «Беларусбанк»:
Внедряя социальную стратегию, компании порой приходится бороться и со стереотипами внутри коллектива. Но, к примеру, построив однажды «экофрендли»-квартал для жизни, вы уже диктуете тренд. А в итоге такие проекты могут приносить и дивиденды. В этом убедилась сеть аптек, попробовав вернуть в свой кадровый актив специалистов старшего возраста.
Юлия Шпак, руководитель проекта «Старший специалист»:
Для этого мы разработали систему адаптации, мы подготовили наш внутренний персонал, наших действующих сотрудников. Мы провели специальную программу, в рамках которой рассказали и попытались изменить отношение в обществе, внутри своей компании. И мы хотели бы увидеть результат – это, собственно, и была цель проекта – увидеть положительный результат этих старших специалистов: и финансовый, и трудовой.
«БПС-Сбербанк», напротив, сделал ставку на молодежь. К своему проекту совместно с Минобразования они привлекли лучших, а главное небезразличных столичных педагогов. Девять отобранных учителей летом прошли специальный интенсив, изучили современные подходы к образованию и сейчас передают свои знания школьникам в сельской местности в разных уголках страны.
Лилия Астапович, заместитель председателя правления ОАО «БПС-Сбербанк»:
Социальная ответственность в наши дни – вопрос престижа и гарантия стабильного развития предприятия. Так, в Германии компании численностью более 500 человек сами, как правило, обязательно, стремятся сделать свою работу в этой сфере максимально прозрачной.
Ларс Шмидт, специалист по устойчивому развитию (Германия):
Компания отчитывается по экологическим, социальным активностям. Это очень важно, чтобы компании постепенно внедряли стратегию устойчивого развития.
Яна Шипко, корреспондент:
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Новости Беларуси. Время перед Рождеством традиционно наполнено добром и милосердием. 28 ноября в Минске состоялись вторые публичные слушания социально...
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