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В СШ №3 г. Бреста прошло заседание Школы Активного Гражданина

28.11.2019 22:41 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

28 ноября в средней школе №3 г. Бреста прошло очередное заседание Школы Активного Гражданина для учащихся VIII – XI классов под названием «Независимая и процветающая Беларусь. Мы сделали это вместе».

В СШ №3 г. Бреста прошло заседание Школы Активного Гражданина

В заседании ШАГ приняла участие председатель Молодёжного парламента при Брестском областном Совете депутатов Рогащук Юлия Анатольевна. Встреча прошла в формате открытого диалога между учащимися и Рогащук Юлией Анатольевной.

В СШ №3 г. Бреста прошло заседание Школы Активного Гражданина
 В СШ №3 г. Бреста прошло заседание Школы Активного Гражданина

В СШ №3 г. Бреста прошло заседание Школы Активного Гражданина
 В СШ №3 г. Бреста прошло заседание Школы Активного Гражданина

Инициативная группа учащихся подготовила видеоролик, из которого ребята узнали, что современная Беларусь занимает достойное место в мировом сообществе. Юлия Анатольевна рассказала, что в целях расширения возможностей для участия молодёжи в общественной жизни страны, в Республике Беларусь введена практика взаимодействия органов государственного управления, государственных организаций, молодёжных общественных объединений в форме молодёжного парламента. Учащиеся познакомились с целями и задачами деятельности областного молодёжного парламента, который был создан 11 июля 2019 года. Было обращено внимание на то, что с 18 до 28 лет юные граждане могут быть членами областного молодёжного парламента, а в городском молодёжном парламенте – с 15 лет, но надо быть обязательно членом БРСМ. Работа областного молодёжного парламента носит рекомендательный характер. В парламенте работает 5 комиссий. В рамках благотворительной деятельности, со слов Юлии Анатольевны, был проведён благотворительный концерт, средства которого были переданы на лечение ребёнка-инвалида.

В СШ №3 г. Бреста прошло заседание Школы Активного Гражданина

В СШ №3 г. Бреста прошло заседание Школы Активного Гражданина
 В СШ №3 г. Бреста прошло заседание Школы Активного Гражданина

В СШ №3 г. Бреста прошло заседание Школы Активного Гражданина
 В СШ №3 г. Бреста прошло заседание Школы Активного Гражданина

Собравшиеся активно участвовали в диалоге, задавали интересующие вопросы. Встреча прошла в дружеской обстановке. Учащиеся VIII – XI классов поблагодарили Юлию Анатольевну за рассказ о работе Молодёжного парламента при Брестском областном Совете депутатов, выразили надежду на дальнейшую встречу.

 
Теги: Брест
 
 
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  28 ноября в средней школе №3 г. Бреста прошло очередное заседание Школы Активного Гражданина для учащихся VIII – XI классов под названием «Независимая и...
 
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