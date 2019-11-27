 В СШ №3 г. Бреста прошло заседание Школы Активного Гражданина

Источник материала: Виртуальный Брест

28 ноября в средней школе №3 г. Бреста прошло очередное заседание Школы Активного Гражданина для учащихся VIII – XI классов под названием «Независимая и процветающая Беларусь. Мы сделали это вместе».





В заседании ШАГ приняла участие председатель Молодёжного парламента при Брестском областном Совете депутатов Рогащук Юлия Анатольевна. Встреча прошла в формате открытого диалога между учащимися и Рогащук Юлией Анатольевной.













Инициативная группа учащихся подготовила видеоролик, из которого ребята узнали, что современная Беларусь занимает достойное место в мировом сообществе. Юлия Анатольевна рассказала, что в целях расширения возможностей для участия молодёжи в общественной жизни страны, в Республике Беларусь введена практика взаимодействия органов государственного управления, государственных организаций, молодёжных общественных объединений в форме молодёжного парламента. Учащиеся познакомились с целями и задачами деятельности областного молодёжного парламента, который был создан 11 июля 2019 года. Было обращено внимание на то, что с 18 до 28 лет юные граждане могут быть членами областного молодёжного парламента, а в городском молодёжном парламенте – с 15 лет, но надо быть обязательно членом БРСМ . Работа областного молодёжного парламента носит рекомендательный характер. В парламенте работает 5 комиссий. В рамках благотворительной деятельности, со слов Юлии Анатольевны, был проведён благотворительный концерт, средства которого были переданы на лечение ребёнка-инвалида.















Собравшиеся активно участвовали в диалоге, задавали интересующие вопросы. Встреча прошла в дружеской обстановке. Учащиеся VIII – XI классов поблагодарили Юлию Анатольевну за рассказ о работе Молодёжного парламента при Брестском областном Совете депутатов, выразили надежду на дальнейшую встречу.