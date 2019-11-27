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Хоккей. «Юность» разгромила «Гомель» в матче чемпионата Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Один матч прошел 28 ноября в экстралиге «А» чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Юность» на площадке малой «Чижовка-Арены» принимала «Гомель».
Гостеприимностью хозяева не отличились, забросив «рысям» 5 безответных шайб. Голами отметились Дрозд, Щечин, Лопачук, Парфеевец и командированный игрок минского «Динамо» Андрей Павленко.
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Новости Беларуси. Один матч прошел в среду, 27 ноября, в экстралиге «А» чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Юность» на площадке малой...
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